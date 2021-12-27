إبراهيم حسن يكشف موقف الاتحاد بخصوص ضم شبانة من الزمالك وإعادة عبدالسلام.. فيديو

قال إبراهيم حسن، مدير الكرة بفريق الاتحاد السكندري، إنهم برئاسة محمد مصيلحي قد طلبوا من نادي الزمالك التعاقد مع مدافع فريقهم محمود شبانة.

وأضاف إبراهيم حسن، في تصريحات للإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى:"طلبنا بالفعل من الزمالك محمود شبانة ومحمد مصيلحي يحترم ارتباط اللاعب بنادي الزمالك رغم أن اللاعب (فري) ويتحدث مع الزمالك لضمه ليأتي دون وجود أي مشاكل".

ورد مدير الكرة بفريق الاتحاد السكندري على موقفهم مما يُشاع عن طلب الزمالك إعادة مدافعه محمد عبد السلام، بقوله:"لم يتحدث معنا محمد مصيلحي في أي شيء، وبخصوص محمد عبدالسلام نعمل معه ونحاول (نقومه) فهو مازال لاعبًا صغيرًا يكتسب الخبرات ولم يكن يُشارك في الزمالك ومن مصلحة الزمالك أن يُكمل معنا فعندما سيعود لهم سيعود بشكل جيد، ولكن في النهاية لا أريد التعقيب على أي كلام غير رسمي".

وأتم حسن تصريحاته بقوله:"محمد عبدالسلام بدأ (يفوق) ولو انضم للزمالك لن يُشارك بجانب التزامه بعقده مع الاتحاد، ولايوجد لدينا أي أزمة ورئيس النادي محمد مصيلحي يرى الأنسب للنادي ونريد التدعيم في الاتحاد بجانب محمد عبدالسلام في خط الدفاع بلاعبين آخرين وهذه هي وجهة نظرنا كجهاز فني الشخصية".