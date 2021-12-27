إبراهيم سعيد: أفشة بعيد عن مستواه ومحمد شريف أيضا.. فيديو

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق أن محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعيد عن مستواه خلال الفترة الحالية.

وقال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" محمد مجدي أفشة بعيد عن مستواه وعليه أن يعود لمستواه خاصة أنه له مكانة عند الجماهير.

واضاف:" محمد شريف أيضًا بعيد عن مستواه مثل أفشة وفى حال ظهورهم بنفس المستوي سيصل إحساس لدي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أنه كان صح وقت استبعاد الثنائي عن منتخب مصر".

وانتهت أحداث مباراة الأهلي و فيوتشر بالتعادل الإيجابي 1-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري .

وبهذه النتيجة تواجد الأهلي في المركز الأول برصيد 19 نقطة بينما تواجد فيوتشر في المركز الـ 12 برصيد 8 نقاط بجدول ترتيب الدوري المصري.