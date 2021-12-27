مواعيد مباريات اليوم الإثنين 27 - 12 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 27 - 12 - 2021 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مواجهة نيوكاسل يونايتد أمام مانشستر يونايتد فى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات
نيوكاسل يونايتد X مانشستر يونايتد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري التركي
قيصري سبور X سيفاس سبور – الساعة السابعة مساء
قونيا سبور X بشكتاش – الساعة السابعة مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الرائد X الأهلي - الساعة الثانية وربع ظهرا
الشباب X التعاون – الساعة الخامسة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية