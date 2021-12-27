مواعيد مباريات اليوم الإثنين 27 - 12 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 27 - 12 - 2021 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مواجهة نيوكاسل يونايتد أمام مانشستر يونايتد فى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات

نيوكاسل يونايتد X مانشستر يونايتد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري التركي

قيصري سبور X سيفاس سبور – الساعة السابعة مساء

قونيا سبور X بشكتاش – الساعة السابعة مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الرائد X الأهلي - الساعة الثانية وربع ظهرا

الشباب X التعاون – الساعة الخامسة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية