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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في مصر 27-12-2021

أسعار الحديد اليوم
أسعار الحديد اليوم

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من  الحديد والأسمنت، اليوم الإثنين 27  ديسمبر 2021، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

 

أسعار الحديد اليوم الاثنين 27 ديسمبر2021:

سعر طن حديد عز 15600 - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 15400 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 15300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 15100 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 15100 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.


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وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 27 ديسمبر 2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 1050 جنيها للطن

أسمنت النصر 1020 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1020 جنيها للطن

اسمنت الصخرة 945 جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 1030 جنيها للطن

أسمنت  أسوان 950 جنيها للطن

أسمنت سيناء 990 جنيها للطن

أسمنت السويس 975 جنيها للطن

اسمنت حلوان 1050 جنيها للطن

اسمنت السويدي 1070 جنيه للطن

اسمنت العسكري بني سويف 990 جنيها للطن

 

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

اسعار مواد البناء الحديد والصلب الحديد والأسمنت اسعار الحديد اليوم

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