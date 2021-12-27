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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رجل العلم والإيمان .. ذكرى ميلاد العالم الكبير الراحل مصطفى محمود

العالم الكبير الراحل
العالم الكبير الراحل مصطفى محمود

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " تقريرا عن ذكرى ميلاد العالم الراحل  " مصطفى محمود " ، والملقب برجل العلم والإيمان .

وجاء في التقرير أن العالم الراحل مصطفى محمود ولد في مثل هذا اليوم 27 ديسمبر عام 1921 في " شبين الكوم " بمحافظة المنوفية ، وتخرج في كلية الطب عام 1953 .

وعاش العالم الراحل " مصطفى محمود " في قريته " شبين الكوم " بجوار مسجد المحطة ، والذي يعد أحد مزارات الطائفة الصوفية الشهيرة ، والذي ترك أثرا واضحا على أفكاره وتوجهاته .

وعشق العالم الراحل " مصطفى محمود " الكتابة ، وكتب عدد من المقالات في مجلة " روز اليوسف " ، وعبر عن عشقه للصحافة بترك الطب من أجلها .

وترك الراحل  محمود " مصطفى محمود " 80 كتابا في فروع مختلفة ، بالإضافة للقصص التاريخية والمسرحيات . 

مصطفى محمود العلم والإيمان برنامج صباح الخير يا مصر شبين الكوم توك شو

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