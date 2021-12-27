رجل العلم والإيمان .. ذكرى ميلاد العالم الكبير الراحل مصطفى محمود

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " تقريرا عن ذكرى ميلاد العالم الراحل " مصطفى محمود " ، والملقب برجل العلم والإيمان .

وجاء في التقرير أن العالم الراحل مصطفى محمود ولد في مثل هذا اليوم 27 ديسمبر عام 1921 في " شبين الكوم " بمحافظة المنوفية ، وتخرج في كلية الطب عام 1953 .

وعاش العالم الراحل " مصطفى محمود " في قريته " شبين الكوم " بجوار مسجد المحطة ، والذي يعد أحد مزارات الطائفة الصوفية الشهيرة ، والذي ترك أثرا واضحا على أفكاره وتوجهاته .

وعشق العالم الراحل " مصطفى محمود " الكتابة ، وكتب عدد من المقالات في مجلة " روز اليوسف " ، وعبر عن عشقه للصحافة بترك الطب من أجلها .

وترك الراحل محمود " مصطفى محمود " 80 كتابا في فروع مختلفة ، بالإضافة للقصص التاريخية والمسرحيات .