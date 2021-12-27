خلال ساعات.. افتتاح أحدث مشاريع الكهرباء فى الصعيد

يتم خلال ساعات افتتاح بعض المشاريع الهامة التى تساهم فى نهضة الصعيد، وعلى رأس تلك المشروعات ما يخص قطاع الكهرباء.

وصرحت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء أنه سيتم افتتاح محطة بنبان جهد ٥٠٠ ك ف و، و محطة اسنا جهد ٢٢٠ ك ف و، و مركزي تحكم نجع حمادى وسمالوط.

ونستعرض فى هذا التقرير نبذة عن كل مشروع:

محطة محولات بنبان3

محطة محولات بنبان 3 التى سيتم افتتحها الأسبوع المقبل تعتبر إحدى المحطات الحيوية والاستراتيجية بمنطقة بنبان خاصة أن قدرات التوليد المنتجة من مجمع محطات بنبان الشمسي كبيرة تصل إلى 1400 ميجاوات ، مما يتطلب وجود شبكة نقل لديها القدرة على استيعاب تلك القدرات وتفريغها بشكل سهل وبسيط مما تطلب إنشاء محطة محولات جهد 500 ك.ف.أ كي لا يتم اقتصار الاعتماد على شبكة نقل 220 ك. ف .ا فقط حيث يتم تفريغ القدرات على جهدين مختلفين لتأمين عمليات النقل وبعد ذلك يتم توزيعها.

ويعد مجمع محطات بنبان للطاقة الشمسية ومحطة محولات بنبان ٣ جهد ٥٠٠ ك.ف. من أكبر مشاريع الطاقة بالصعيد.

وحصل مشروع بنبان على جائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى لأفضل مشروع تطوير بنية تحتية.

وبدأت مصر بناء محطة بنبان في 2014، التي تضم 32 محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتبلغ القدرة الإنتاجية 1456 ميجاوات لأكبر محطة طاقة شمسية في العالم، أي ما يعادل 90% من قدرة السد العالي.

وتم بناء المحطة في أقصي جنوب مصر وعلى مساحة 37 كيلو مترا مربعا باستثمارات بلغت أكثر من ملياري دولار

مركزا تحكم نجع حماد وسمالوط

أوضحت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن تحكم نجع حمادى الذي تم تطويره وتحديثه والذى سيتم افتتاحه الاثنين يتمتع بإمكانيات متطورة وتكنولوجيا هائلة، مشيرة إلى أنه للمرة الأولى يتم إنشاء مركز تحكم آلى بسمالوط المنيا بتكلفة 700 مليون جنيه ،موضحة أن تكلفة إنشاء وتحديث وتطوير مركزى التحكم الألى بمناطق سمالوط بالمنيا ونجع حماد بقنا بلغت ١.٣ مليار جنيه، وذلك بهدف مراقبة ما يزيد عن 100 محطة محولات ، وكذلك بهدف تقليل زمن المناورات وسرعة معرفة العطل وإصلاحه خلال فترة وجيزة.

محطة غرب أسيوط

صرح المهندس محمد مختار رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء ، أن مشروع تطوير ورفع كفاءة محطة غرب أسيوط لإنتاج الكهرباء والمفترض افتتاحه رسميا الاسبوع المقبل سيساهم بشكل كبير في توفير الوقود.

وأضاف مختار في تصريحات له ، أنه لإنتاج 1000 ميجاوات من الوحدات الغازية فقط يتم استهلاك 265 طن وقود مكافئ لكل ساعة.

ولإنتاج 1000 ميجاوات من الوحدات البسيطة والبخارية ( المركبة) يتم استهلاك 177 طن مكافئ لكل ساعة مؤكدا أن مقدار توفير قيمة الوقود المكافئ يقدر بحوالي 2 مليار جنية سنوياً.

ومنذ بدء تشغيل الوحدات البخارية مع الوحدات الغازية "الدورة المركبة" فى يوليو عام 2019 حتى نوفمبر 2021 تم انتاج طاقة كهربائية قدرها 14155.829مليون ك.و.س بتكلفة إجمالية للوقود المستهلك قدرها 5583.25 مليون جنيه.

وبلغت إجمالي تكلفة المحطة ما يعادل 25 مليار جنيه مصري شاملة قطع الغيار الرئيسية المطلوبة للوحدات الغازية.