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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ علوم سياسية: توفير القمح أمن قومي لمصر.. فيديو

أستاذ علوم سياسية
أستاذ علوم سياسية

قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ علوم سياسية، إن الرئيس السيسى أمس كان صريح جداً فى نقل رسالة الخاصة بتكملة المشروع القومى"توشكى الخير"، لافتاً إلى أن فكرة الأمن الغذائى فى مصر مرتبط بالقمح .

وأضاف أستاذ علوم سياسية، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الذى يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن فكرة استصلاح الأراضى الزراعية مستهدف فى أكثر من مكان فى نفس التوقيت.

وأشار أستاذ علوم سياسية، إلى أن القضية ليست متعلقة بأمن غذائى فقط، ولكنه أمن قومى فى الأساس، منوهاً إلى أنه مشروع حاز بشهادات متخصصين وخبراء.

وتابع  أستاذ علوم سياسية، أن هناك متابعة من القوات المسلحة، وهى فرصة جيدة لتكملة المشروع، موضحاً أن الرئيس أمس كان صريح لنقل الحقائق أمام الرأى العام.

وأكد  أستاذ علوم سياسية، أن الرئيس سيكمل  مسيرة"توشكى الخير"، أمام القطاعات المسؤولة، حتى يصبح من أهم المشروعات القومية فى مصر.

الرئيس السيسي مصر متخصصين وخبراء المشروعات القومية توشكى الخير الأراضى الزراعية

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