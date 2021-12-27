عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أممي يدين مقتل مدنيين في ميانمار ويؤكد التزام الأمم المتحدة بتقديم مساعداتها

صدى البلد

  أدان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، "مارتن جريفيث"، مقتل 35 مدنيا بينهم طفل واحد في ميانمار، مؤكداً التزام الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني بتقديم المساعدة في جميع أنحاء ميانمار.
وبحسب بيان صدر عن "جريفيث" فقد وقع الهجوم في ولاية كاياه، في 24 ديسمبر، مشيرا إلى أن الضحايا أجبروا على الخروج من سياراتهم بالقوة ثم قتلوا وأحرقوا، وأن اثنين من العاملين في المجال الإنساني، من منظمة إنقاذ الطفولة لا يزالان في عداد المفقودين بعد أن علقوا في أعمال العنف، وقد تعرضت السيارة الخاصة التي كانت تقلهم للهجوم والحرق.
ودعا "مارتن جريفيث" السلطات في ميانمار إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في الحادث حتى يتسنى تقديم الجناة إلى العدالة، بموجب القانون الدولي الإنساني.
كما دعا وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، القوات المسلحة في ميانمار، وجميع الجماعات المسلحة في البلاد إلى اتخاذ جميع التدابير لحماية المدنيين من الأذى، مشيرا إلى أن ملايين الأشخاص في ميانمار لا يزالون بحاجة ماسة للدعم الإنساني. 

ترشيحاتنا

أذكار التحصين من العين والحسد.. رددها صباحًا ومساءً

بقوة 940 حصانا.. شاحنة ثاندرك ترك بمميزات خارقة وألواح الخفاش الشمسية

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الاثنين

مصطفى عبد الرازق.. تولى مشيخة الأزهر 413 يوما وعين وزيرا للأوقاف في سبع حكومات

المشدد وغرامة 50 ألف جنيه تواجه عصابة النصب الإلكتروني في مدينة نصر

الهجرة تعلن بدء تطبيق أول تأمين على المصريين في الخارج ..اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار غادة عادل من البكاء أمام طليقها مجدى الهوارى

اعتدى عليها 4 أيام متواصلة.. هذه العقوبات تنتظر المتحرش بـ فتاة المنصورة المعاقة

صقيع وتساقط الثلوج.. الأرصاد تحذر من موجة عدم استقرار جديدة

صقيع على سيناء.. تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

اليوم.. قرارات الإمارات الجديدة لمواجهة متحور أوميكرون تدخل حيز التنفيذ

ارتفاع صادم في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 27-12-2021

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وعدم استقرار الطقس فى هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب البريء.. لماذا اختلف عاطف الطيب مع أحمد زكي.. وسر اتهام شيريهان بتشويه آخر أفلامه؟

حافية القدمين.. أزمات في حياة الراقصة دينا.. ولماذا كرهت فيدرا وحاولت الانتحار؟

لحظة الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان.. صور

العدالة الناجزة.. كيف أصبحت دولة القانون في عهد الرئيس السيسي

فيديو

خطة متكاملة.. حلم الرئيس في بناء الإنسان الرياضي

بتكلفة 6 مليارات جنيه.. إنجازات وزارة الثقافة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروع توشكي الخير

التأمين الصحي الشامل.. 10 مليارات جنيه تكلفة تطبيقه في سيناء ومدن القناة

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ