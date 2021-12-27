الاتحاد السعودي يتوصل لتسوية مع خيل

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم، الإثنين، أن نادي اتحاد جدة السعودي، أنهى ارتباط بالأرجنتيني ليوناردو خيل، لاعبه المعار إلى كولو كولو التشيلي.

ووفقًا لصحيفة “الرياضية" فإن الأرجنتيني ليوناردو خيل، لاعب نادي الاتحاد المعار إلى كولو كولو التشيلي، وافق على عرض النادي بالتنازل عن مستحقاته المتأخرة مقابل تنازل الاتحاد عن المدة المتبقية من عقده “ستة أشهر”.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن مستحقات خيل المتأخرة على الاتحاد، تبلغ نحو أربعة ملايين ريال، وأصبحت قيمةً للمدة المتبقية من عقده التي تنازل عنها النادي.

بذلك، يصبح خيل لاعبًا حرًّا بدءًا من يناير المقبل، ويحقُّ له التوقيع لأي ناد.

ويملك الاتحاد عقد خيل حتى يونيو المقبل، وقد تعاقد معه في يناير 2019 قادمًا من سنترال روزاريو الأرجنتيني، في حين تنتهي إعارته إلى النادي التشيلي بنهاية موسم 2021.

و في سياق أخر، حوّل اتحاد جدة بقيادة محترفنا المصري أحمد حجازي، تأخره بهدفين أمام ضيفه الاتفاق، إلى فوز (3-2) مساء أمس الأحد على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي).

وسجل هدفي الاتفاق زياد الصحفي بالخطأ في مرماه (29) وروبن كوايسون (40)، بينما سجل للاتحاد البديل هارون كمارا (70 و85) وزياد الصحفي (80).

ورفع الاتحاد رصيده في الصدارة إلى 29 نقطة، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 16 نقطة.