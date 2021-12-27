مستشار وزير الزراعة: استصلاح مليون فدان بالدلتا الجديدة خلال عامين

قال الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، إنه خلال السبع سنوات الماضية أخذ قطاع الزراعة دعما غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية عملت جاهدة على تعظيم قطاع الزراعة بالكامل لتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف "مصيلحي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك مشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، والذى تم البدء بتنفيذه وزراعة 200 ألف فدان، وجارى هذا العام استصلاح حوالي 150 ألف فدان، والوصول خلال عامين إلى مليون فدان بالدلتا الجديدة.

وتابع أنه الرئيس السيسي وجه باستكمال مشروع توشكى الذى كان متعثر لفترات طويلة، لافتا إلى أن الأن تم استكمال البنية التحتية الخاصة بالمشروع من الإنشاءات الخاصة بأنظمة الري والمحور الرئيسي للطرق، ووصلت نسبة تنفيذه لحوالي 60%.