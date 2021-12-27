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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم .. منتخب مصر لكرة اليد يغادر إلى قطر

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

أعلن الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد للرجال،  ضم 20 لاعبًا في قائمة المنتخب الوطني، للسفر اليوم  الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لمواجهة منتخب قطر في مباراتين وديتين يومي الثلاثاء والخميس 28 و30 ديسمبر الجاري، بمشاركة اللاعبين المحترفين.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للرجال، المسافرة إلى قطر:
حراسة المرمى:
كريم هنداوي - عصام الطيار – محمد علي

الدائرة:
إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم - أحمد عادل - وسام نوار - خالد وليد

الجناح الأيمن:
أكرم يسري - عمر خالد كاستلو
الظهير الأيمن:
أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان

صانع ألعاب:
سيف الدرع – أحمد خيري

الظهير الأيسر:
علي زين - يحيى الدرع - عبدالرحمن فيصل

الجناح الأيسر:
عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن

يرأس بعثة المنتخب المتجهة إلى الدوحة، الدكتور محمد الأمين رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، ومن المقرر أن ينضم الإسباني رورتو جارسيا باروندو للمنتخب في الدوحة مباشرة.

كان المنتخب قد شارك في دورة السعودية الودية، بمشاركة منتخبات السعودية والبحرين والمغرب، ويعود بعد مباراتي قطر إلى القاهرة، ثم يسافر إلى فرنسا للمشاركة في بطولة الدوري الذهبي الودية، حيث يواجه فرنسا 7 يناير، ويلعب مع الدنمارك 9 يناير المقبل.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد قرر تأجيل كأس الأمم الأفريقية التي كان مقررا إقامتها في المغرب خلال الفترة من 13 إلى 23 يناير 2022، إلا أن الاتحاد المصري لكرة اليد قرر استكمال معسكر المنتخب حتى نهاية المشاركة ببطولة الدوري الذهبي في فرنسا.

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