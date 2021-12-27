الهند تسجل 6 آلاف و531 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم الإثنين أنه تم تسجيل 6 آلاف و531 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 34 مليونا و793 ألفا و333 حالة.



وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 315 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 479 ألفا و997 حالة.



وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 75 ألفا و841 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 34 مليونا و237 ألفا و495 شخصا، وذلك بعدما تعافى 7 آلاف و141 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية.