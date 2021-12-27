بالقانون.. أسترالي لن يغادر إسرائيل إلا بعد 8000 عام.. ماذا فعلت طليقته؟

أصدرت محكمة إسرائيلية حكما قضائيا بعدم مغادرة مواطن أسترالي إسرائيل إلا بعد 8000 عام وذلك على أثر تقديم طليقته بشكوى ضده تطالبه بتقديم النفقة لأطفاله.

وحسب قناة «i24 news» الإسرائيلية انتقل الأسترالي نوعام هابرت، 44 عاما، للعيش في إسرائيل عام 2012 بهدف أن يكون قريبا من عائلته.

وعندها قدمت زوجته السابقة إلى المحكمة طلب منع سفر يمنعه من مغادرة إسرائيل لأي سبب كان حتى يدفع «ديونا مستقبلية» من مبالغ النفقة لأطفاله، والتي بلغت 3.34 مليون دولار في عام 2013.

وإلى حين أن يدفع الأب المبلغ الإجمالي، يمنع من مغادرة إسرائيل قبل 31 ديسمبر 9999، بدون أية إمكانية للحصول على إعفاءات العمل أو الإجازة.

وقال «هابرت» لموقع «News.com.au »: «أنا محتجز في إسرائيل منذ عام 2013م بسبب قانون الطلاق، وهناك مواطنين أستراليين آخرين مثلي يتعرضون للاضطهاد من قبل الجهاز القضائي الإسرائيلي فقط لأنهم كانوا متزوجين من إسرائيليات».

وأشارت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية إلى أن هناك مئات النشطاء الأجانب قد يكونون محاصرين في إسرائيل بموجب قانون الأسرة الصارم ومن نائجه منع نوعام هابرت من مغادرة البلاد حتى 31 ديسمبر 9999.