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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

14 ضعف قدرة السد العالي..

وزير الكهرباء: أدخلنا قدرات تصل لـ 30 ألف ميجاوات في سبع سنوات| فيديو

الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء

أكد الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة أن محطة توليد كهرباء العاصمة الإدارية تعد أكبر محطة توليد كهرباء في العالم ، وقدرتها 4800 ميجاوات ، وهي تعمل بنظام تبريد الهواء ، وهو مشروع مقام على مساحة 157 فدان ، موضحا أن شركة " سيمنز " عندما عملت على المشروع استعانت بشركات مصرية ، واستطاعت تلك الشركات المصرية في الحصول على تنفيذ مشروعات بالخارج .

وكشف الدكتور محمد شاكر ، خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح محطة كهرباء  " بنبان " بأسوان : " أدخلنا قدرات تصل لـ 30 ألف ميجاوات تم دخولها للخدمة خلال السبع سنوات الماضية أو أقل وإجمالي قدرات التوليد بالشبكة حاليا 59 ميجاوات لعدد 75 محطة توليد " .

وأكد : ما تم ادخاله على مدار السبع سنوات ماضية يصل لـ أربعة عشر أضعاف قدرة السد العالي . 

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن  مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في  مصر  لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.
 

وزير الكهرباء د الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء توك شو بنبان بأسوان أسوان

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