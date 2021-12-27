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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البنك الأهلي الكويتي – مصر يتعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية لدعم اللاعبين

صدى البلد

 في إطار حرصه على بلورة استراتيجيته للشمول المالي والتي تهدف إلى ترسيخ مفهوم الشمول المالي ونشر الوعي حول التثقيف المالي للتعامل المصرفي في أوساط فئات الأفراد غير المتعاملين مع البنوك، توّج البنك الأهلي الكويتي – مصر نهاية العام 2021 بإطلاق مبادرة تهدف إلى تمكين ودعم الأفراد من ذوي الهمم. 

ويأتي إطلاق هذه المبادرة دعماً لحملة البنك المركزي المصري الرامية إلى تحقيق الشمول المالي للأفراد من أصحاب الهمم والتي حملت شعار: "تقديراً واحتفالاً بذوي الهمم"، كما أنها تتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر  2021.

 

 وفي هذا السياق، قام البنك الأهلي الكويتي - مصر بتقديم مجموعة مختارة من المنتجات والخدمات المصرفية المصممة بعناية وتتضمن مميزات تحفيزية كفتح حسابات بدون مصاريف إضافة إلى إصدار مجاني لبطاقة الخصم المباشر ووثيقة تأمين مجانية ضد الحوادث الشخصية.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق الخدمات المصرفية للأفراد كان قد زار المقرات الرئيسية للجنة البارالمبية المصرية في 15 ديسمبر 2021 وعقد ندوة توعوية وتعريفية لتسليط الضوء على العديد من المنتجات والخدمات المصرفية المتوفرة في البنك. 

واختتم البنك ندوته بتوزيع شهادات تقدير على 32 من اللاعبين الناشئين، إلى جانب تقديم جوائز تشجيعية لدعمهم في رحلتهم على طريق الاحتراف الرياضي، فضلاً عن تزويد المشاركين  من الرياضيين الموهوبين بمتطلبات التدريب الضرورية لتعزيز فرصهم في التمثيل الدولي.   

وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع استراتيجية الشمول المالي للبنك المركزي المصري والتي تستهدف الوصول إلى الفئات من غير المتعاملين مع البنوك وتحفيزهم على التوجه نحو التعامل المصرفي، وذلك من خلال تمكينهم وتزويدهم بالإمكانات والفرص المتكافئة. كما يحرص البنك المركزي المصري على دعم جهود التنمية المجتمعية في مختلف المجالات من خلال مبادراته المستمرة التي تستهدف تمكين المرأة والأطفال وذوي الهمم والشباب الذين يشكلون القوة الدافعة للنمو الاقتصادي في الدولة. ويشكل الشمول المالي مطلباً أساسياً للتحول نحو اقتصاد أقل اعتماداً على التعاملات النقدية، كما أنه من أحد الأولويات الرئيسية للبنك المركزي المصري. 

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