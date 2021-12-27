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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاوضات فيينا.. إيران: التوصل إلى وثيقة مشتركة حول المسألة النووية والعقوبات

علم إيران
علم إيران

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الإثنين، إن بلاده والدول الكبرى توصلت إلى وثيقة جديدة ومشتركة للتباحث حولها في المفاوضات المنعقدة بالعاصمة النمساوية فيينا حول إحياء الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن عبد اللهيان قوله: "تم وضع وثيقة يونيو 2020 جانبا في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي"، لافتا إلى التوصل إلى وثيقة جديدة ومشتركة للتباحث حولها.

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الجولة الثامنة.. تحديد موعد استئناف المفاوضات مع إيران في فيينا

وأضاف في تصريحات صحفية: "اليوم، ستبدأ جولة جديدة من المحادثات في فيينا.. هناك وثيقة مشتركة ومقبولة على طاولة المفاوضات، التي نسميها وثائق 1 ديسمبر و15 ديسمبر، سواء بشأن الملف النووي أو العقوبات، أي أننا تركنا الوثيقة الأخرى لشهر يونيو 2021 وتوصلنا إلى وثيقة جديدة ومشتركة".

وتابع: "يجب أن نصل إلى نقطة يمكن فيها بيع النفط الإيراني بسهولة ودون أي قيود، ويمكن تحويل أموال النفط بالعملة الأجنبية إلى الحسابات المصرفية الإيرانية".

وفي وقت سابق من صباح اليوم الإثنين، وصل علي باقري كني كبير المفاوضين الإيرانيين إلى فيينا على رأس وفد للمشاركة في الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا.

وتنطلق اليوم الاثنين، الجولة الثامنة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018 وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

وتشترط إيران رفع العقوبات المفروضة عليها أولا للعودة إلى التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.

وبرغم عدم حدوث اختراق كبير في المفاوضات، تسعى القوى الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين وألمانيا) وإيران إلى الوصول إلى نتائج وإنعاش الاتفاق، في الجولة الأخيرة هذا العام.

وتوقفت الجولة السابعة في 17 ديسمبر بطلب من طهران، في وقت أكدت القوى الغربية أن لم يعد أمامهم سوى أسابيع وليس شهور للتوصل إلى اتفاق، في ظل الأنشطة النووية الإيرانية التي تتقدم بخطى سريعة نحو مستويات إنتاج الأسلحة. 

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