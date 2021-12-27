شاكر: 31 مليار جنيه استثمارات شركات توزيع الكهرباء بالأربع سنوات الأخيرة

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إنه تم العمل على مشروع توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين، بقدرة 2400 ميجا وات، بتكلفة تقديرية 2,7 مليار دولار.

وأضاف "شاكر"، خلال كلمته بافتتاح الرئيس السيسي عددا من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد، أن شركات توزيع الكهرباء بالأربع سنوات الأخيرة وصلت إلى استثمارات تصل إلى 31 مليار جنيه.

وفي سياق متصل، أعلن متحدث الرئاسة، السفير بسام راضي، عن تفقد الرئيس السيسي، صباح اليوم، مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان ويفتتح عددا من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد.



وتم إنشاء مجمع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية فى مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.



مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوي العالم.