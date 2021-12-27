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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للاحتفال برأس السنة.. صحة الدقهلية ترفع درجة الاستعداد

وكيل وزارة الصحه
وكيل وزارة الصحه بالدقهلية

 أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  فى تصريحات له اليوم الاثنين عن رفع درجة الاستعداد بمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى المحافظة بمناسبة إحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الكريسماس وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة.

وأكد وكيل الوزارة على توافر الأدوية والمستلزمات بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وتوافر أكياس الدم ومشتقاته ببنوك الدم ومنع الأجازات بالمستشفيات طوال فترة الاحتفالات كما اكد على تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية على مستوى المحافظة من المحلات والمطاعم والمخابز والمجازر وثلاجات حفظ الأغذية.

 كما وجه  بتكثيف الحملات الرقابية وأخذ عينات الأغذية بإستمرار من تلك المنافذ و تكثيف حملات صحة البيئة وأخذ عينات للمياه وكذلك النظافة العامة حول الكنائس وأماكن التجمعات والأسواق العامة والباعة الجائلين والتأكد من جودة المنتجات الغذائية والبيئة الصحية والتاكد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

 وحث  المواطنين على تجنب التجمعات والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة ومنع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقة مؤكدًا على ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

الدقهلية اعياد الميلاد الكريسماس راس السنة الميلادية صحة الدقهلية وزير التعليم العالى والبحث العلمى

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