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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة تتقدم بطلب إحاطة للحكومة عن تدهور وسوء الخدمة في القطار رقم 987

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل، الفريق كامل الوزير، عما شاهدته بنفسها من وقائع تدهور وسوء الخدمة في القطار رقم 987 اسباني خط أسوان – إسكندرية.

وقالت النائبة، في طلب الإحاطة: إن ما شاهدته من سوء جعلني أقف متجمدة بمكاني وتمنيت أن لا أرى ذلك يحدث فى بلدى، رغم اطلال سيادة الوزير كامل الوزير، وزير النقل، يوميا على شاشات التلفاز والصحف اليومية مُزفا الأخبار المفرحة حول تطوير القطارات والجرارات الحديثة التي ظفرت بها وزارة النقل حديثا.

وأضافت النائبة: أحب أن أحيط معالى الوزير بأنه: وجدت القطار ممتليء بالقمامة ولا يوجد من يهتم بنظافته، ورغم اكتمال الأعداد في العربات من المسافرين، إلا أن المسؤول عن تشغيل التكييف ومراكز التهوية لم يهتم أبدا بتهيئتها رغم أننا في وقت جائحة ولابد من وجود ما يحافظ على صحة المواطنين .

وأشارت النائبة في هذا السياق، إلى أن رائحة دورات المياه تملأ العربات بالكامل، لدرجة أن الركاب تستخدم المعطرات بشكل مستمر واضعين أيديهم على وجوههم من الرائحة القذرة مما تسبب في أذى الركاب مرضى الحساسية، كما أنه بين العربات مسموح بالتدخين للأسف، والباعة الجائلين والمتسولين منتشرين فى العربات فى كل محطة، وزى العاملين غير لائق بسبب عدم نظافته، وعربة المشروبات المتحركة تجعلك لا تطلب أي شىء من قذارتها، والقطار تأخر فى التحرك وفي الوصول لأكثر من ساعة.

وأضافت النائبة في النهاية، قائلة: لقدم قام المجلس بالموافقة على زيادة ميزانية النقل، فاين التطوير سيادة الوزير، وهل التطوير يقف عند الجرارات الجديدة وتزيين القطار بعلم مصر خارجيا وداخليا لا يهم صحة المواطن الذي عليه أن يتحمل عدم نظافة المكان، فضلا عن الروائح الكريهة؟!!

رئيس مجلس الوزراء وزير النقل القطار رقم 987 طلب الإحاطة تطوير القطارات

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