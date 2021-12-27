اليوم.. رجال طائرة الأهلي يواجه الزهور في بطولة الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة، اليوم الاثنين، عندما يستضيف فريق الزهور، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، واستعد لها فريق «رجال طائرة الأهلي» بشكل قوي على مدى الأيام الماضية.

ويلعب «رجال طائرة الأهلي» ضمن المجموعة الأولى في بطولة الدوري، التي تضم معه كلًّا من سبورتنج وهليوبوليس والزهور والإعلاميين وإسكندرية للبترول.

ويخوض كل فريق 10 مباريات بنظام الذهاب والعودة، حيث بدأت المباريات من يوم 6 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 7 يناير المقبل.