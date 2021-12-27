إصابة الروسي روبليف نجم التنس بفيروس كورونا

أعلن لاعب التنس الروسي أندريه روبليف المصنّف الخامس عالميًا، الإثنين، إصابته بفيروس كوفيد-19، ما يضع مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة المرتقبة بين 17 و30 يناير المقبل في دائرة الخطر.

وكتب اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا على تويتر: "أنا حاليًا في برشلونة، ولسوء الحظ جاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية".

وأضاف: "لقد دخلت في حجر صحي واحترم كل البروتوكولات تحت إشراف الاطباء".

وتابع روبليف: "لقد تلقيت التلقيح بالكامل وأستعد لكأس +أيه تي بي+ (من 1 إلى 9 يناير) وبطولة أستراليا المفتوحة (17-30 يناير)، أحتاج الآن إلى التعافي ولن اتوجه إلى ملبورن الا عندما يكون الوضع آمنًا للجميع".