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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صورة تذكارية للرئيس السيسي خلال افتتاحه مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان

صورة تذكارية
صورة تذكارية

التقط الرئيس السيسي صورة تذكارية خلال افتتاحه مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، وعددا من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد.

وفي سياق متصل، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، " حبينا نقول للناس إن حجم الجهد والتكلفة المالية اللي الدولة حطتها لأهلنا فى الصعيد ودا مش من عليهم.. دا شغلنا ولو معملناهوش نبقى مقصرين.

 

وأضاف : ” و خلوا الناس تشوف المشروعات اللى اتعملت فى توشكى وغيرها .

 

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن “ هناك بعض الناس على مواقع التواصل الاجتماعى تشكك المواطنين، واحنا عايزين نديهم الأمل، وكل مشروع معمول هو سد عالى على الاقل ومش ببالغ فى دا”.

 

وتابع :"عايزين معنويات الناس ترتفع وثقتهم بنفسهم تزيد من خلال قدرة الدولة فى تحسين وضعها". 

الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية قطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد الصعيد

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