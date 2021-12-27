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منوعات

أطلق اسمه على شارع بأبو ظبي.. أبرز المعلومات عن المهندس عبد الرحمن مخلوف

أطلق اسمه على شارع
أطلق اسمه على شارع بأبو ظبي.. معلومات عن عبد الرحمن مخلوف

كرمت حكومة أبو ظبي المهندس المصري الراحل، عبدالرحمن مخلوف، بإطلاق اسمه على أحد شوارع العاصمة الإماراتية المعروف سابقاً بـ «الصوغ»، تكريما لمسيرته وتقديرا لإسهاماته في رسم المعالم العمرانية الأولى لإمارة أبوظبي في نهاية ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وذلك وسط مراسم تدشين بحضور عدد من كبار المسؤولين ، وبعض أفراد عائلة المرحوم الدكتور المهندس عبد الرحمن مخلوف

 

ويستعرض لكم موقع صدى البلد خلال السطور التالية أبرز 10 معلومات عن المهندس المصري الراحل عبد الرحمن حسنين مخلوف. 

 

 المهندس عبد الرحمن حسنين مخلوف من مواليد عام 1924.

 والده هو حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية سابقاً.

يعتبر مخلوف مخطط إمارة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

 

منذ طفولته كان عبد الرحمن حسنين مخلوف مولعاً بتفاصيل العمارة فكان يحب أن يرسم أشكالاً هندسية وتصاميم لمختلف المباني.

 

درس عبد الرحمن حسنين مخلوف في كلية الهندسة قسم العمارة بجامعة القاهرة ، وتخرج منها عام 1950 ثم عُين معيداً بها ثم مدرسًا بعد حصوله على شهادة الدكتوراه من جامعة ميونيخ عام 1957 ثم انتدب بعدها للعمل في هيئة الأمم المتحدة كخبير لتخطيط المدن.

 

طلبت المملكة العربية السعودية في عام 1959 من الأمم المتحدة تزويدها بخبير لتخطيط المدن على أن يكون مسلماً، وذلك لتخطيط بعض مدنها فتم تكليفه بهذه المهمة، وبقي في المملكة إلى عام 1963 حيث قام خلالها بإنشاء جهاز تخطيط المدن وأنجز مشروعات التخطيط العمراني لكل من مدينة جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع وجيزان.

 

عاد إلى القاهرة عام 1964 بعد أن انتهت مهمته في المملكة العربية السعودية كأستاذاً في الجامعة، وفي تلك السنة اقترح إنشاء المدن الصحراوية الواقعة على طريق السويس والفيوم والطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ، ضمن بحث عمراني متكامل ووضع مخططاً مستقبلياً لمدينتي القاهرة والجيزة. 

 

وطلب حاكم أبوظبي آنذاك الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في العام 1968 ، من الأمم المتحدة إرسال خبير لتخطيط المدن إلى أبوظبي، فتم ترشيح عبد الرحمن مخلوف  لهذه المهمة، وعين مديراً لتخطيط المدن في أبوظبي حيث تولى مهام تخطيط المدن وإنشاء دائرة تخطيط المدن في كل من مدينتي أبوظبي والعين لمدة سبع سنين ونصف السنة.

 

 حاز المهندس عبد الرحمن مخلوف بجائزة أبوظبي في عام 2010 بفندق الإمارات إلى جانب ثمانية آخرين كل في مجاله حيث  قام بتكريمه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

وأقام الملحق الثقافى للسفارة المصرية بأبو ظبي حفل تكريم وكان المهندس عبد الرحمن مخلوف من أبرز المكرمين في عام 2011. 


توفي المهندس الراحل عبد الرحمن حسنين مخلوف في 14 ديسمبر 2021. 

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المهندس عبد الرحمن مخلوف المهندس المصري الراحل عبد الرحمن حسنين مخلوف عبد الرحمن حسنين مخلوف مخطط إمارة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة تصاميم لمختلف المباني المملكة العربية السعودية الملحق الثقافى للسفارة المصرية

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