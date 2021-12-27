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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: السيسي يسابق الزمن لوضع مصر على مسار الدول المتقدمة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال النائب إبراهيم الديب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسابق الزمن لتطوير الدولة المصرية ووضعها على مسار الدول المتقدمة، ومحاولة تعويض ما فات من سنوات ضاعت دون البحث عن حلول جذرية، وهو المبدأ الذي جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لإرسائه وإعلان نهاية زمن العمل بـ «المسكنات».

وتابع الديب، إن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وعزيمته، تظهر في كل كلمة يقولها خلال افتتاح المشروعات القومية الكبرى، لافتا إلى أن حلم أن تكون مصر مثل الدولة المتقدمة، سيتحقق في ظل تأكيد القيادة السياسية على السعي نحو تحقيقه.

وأوضح الديب، أن الجهد المبزول في مجال الكهرباء، يحتم علينا توجيه الشكر للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الذي حقق طفرة في هذا المجال، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف نائب المحلة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهتم بالتنفيذ على أرض الواقع، لافتا إلى أن مجلس النواب، داعم كبير لمشروعات إنتاج الكهرباء، وأنه وافق على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء. 

وتابع: «مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وهو أحد أهم مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، ويتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية حيث أنها طاقة مستدامة، ومتجددة».

ودعم النائب توجيه الرئيس السيسي، بتنظيم جولات للمشروعات القومية التي يتم تنفيذها، لطلبة الجامعات والمدارس للإطلاع على المشروعات التي يتم تنفيذها على الأرض، خاصة في ظل حملات التشكيك التي قد تكون موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية الكبرى القيادة السياسية الكهرباء وزير الكهرباء

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