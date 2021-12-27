الصحفي محمد مخلوف: مصر بقيادة السيسي تمضي في طريق الجمهورية الجديدة دون تفرقة بين المحافظات

الصحفي محمد مخلوف:

الرئيس السيسي حول الظلام في الصعيد إلى طاقة نور وأمل يضئ الجنوب

دعم غير مسبوق من القيادة السياسية للإعلام

أشكر وزارتي الدفاع والداخلية لجهودهما في إنجاح المشروعات التنموية

قال الكاتب الصحفي في مجلة آخر ساعة بدار أخبار اليوم محمد مخلوف "تمضي مصر في طريق "الجمهورية الجديدة" التي يشهدها الجميع دون أي تفرقة بين محافظة وأخرى، فنجد الرئيس يتابع عن قرب جميع الملفات ويتواجد بين أهله المصريين في مختلف المحافظات، فنجده متواجد في كل شبر على أرض مصر، مرة في شرق القاهرة وأخرى في غربها بمصر القديمة وثالثة في شمال مصر بالإسكندرية ومدينة العلمين الجديدة، والآن نجده في الجنوب بين أهلنا وناسنا الطيبين، فالصعيد في أسبوع عيد، فالرئيس السيسي حول الظلام في الصعيد إلى طاقة نور وأمل ليضئ حياة المصريين في الجنوب".

وتابع مخلوف خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى قائلاً " الإعلام يشهد دعم غير مسبوق من القيادة السياسية ومن الدولة ويجب أن تستغل كل وسائل الإعلام المختلفة ذلك في رفع الوعي بين المصريين ومحاربة الشائعات من خلال تسليط الضوء على الإنجازات غير المسبوقة التي تمت على أرض مصر بصفة عامة وفي الصعيد بصفة خاصة، وتحديدا في آخر 7 سنوات، لأن هذه الفترة شهدت العديد من الشائعات ومحاولات التشكيك في جهود الدولة التنموية، لكن كل الأنشطة المعادية تحطمت على صخرة الوعي المصري ، وهنا نرجع بالذاكرة إلى مصطلح استخدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما قال إنها معركة الوعي،فاستخدامه للفظ معركة يعبر عن أن المسألة تحتاج لقدر كبير من التوعية والبسالة والفداء".

ووجه الكاتب الصحفي في مجلة آخر ساعة، الشكر إلى وزارة الدفاع لأنها أحد أبرز شركاء النجاح في مشروعات التنموية عموماً، وفي مشروعات قطاع الكهرباء بصفة خاصة، وأيضاً لوزارة الداخلية لنجاحها في ضبط خلايا استهداف أبراج ومحطات الكهرباء وتقديمهم للمحاكمة وتحقيق السيطرة الأمنية الكاملة لمختلف المشروعات، لافتاً إلى عودة مصر واحة للأمن والاستقرار.