جايكا تحتفل بإفتتاح مشروع إنشاء مركز التحكم الإقليمى بسمالوط

شارك ممثلو الهيئة اليابانية للتعاون الدولى في حفل افتتاح مشروع " إنشاء مركز التحكم الإقليمى بسمالوط وتطوير مركز التحكم الإقليمى بنجع حكادى بقنا " ، بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي - جايكا – بإجمالى تمويل 10.7 مليار ين ياباني وهو ما يعادل 96 مليون دولار أمريكى، في بنبان بمحافظة أسوان.

يأتي ذلك في إطار فعاليات أسبوع الصعيد الذي تقوم به الحكومة المصرية لافتتاح مشاريع تنموية وصناعية عملاقة في مجال الكهرباء، وغيرها من مختلف المجالات .

وفي هذا الصدد ، قد تم إفتتاح 5 مشروعات بارزة - بما في ذلك المشروع الممول من جايكا .

حضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء. بالإضافة إلى العديد من أعضاء الحكومة المصرية وممثلي شركات الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

يلعب المشروع دورًا مهمًا في إستقرار نقل وتوزيع الكهرباء بشكل فعال في جنوب مصر من خلال تحديث مركز التحكم الإقليمي الحالي في نجع حمادى بصعيد مصروالذى تم انشاؤه أيضا من خلال المساعدات اليابانية الرسمية للتنمية فى عام 1988 ، وإنشاء مركز تحكم إقليمي جديد بسمالوط (المنيا) في مصر الوسطى بالاضافة الى البط مع حوالى 200 محطة محولات.

ومن المتوقع أيضًا أن يقلل المشروع فترات انقطاع الكهرباء ، وكذلك الحوادث والأعطال في الشبكة الإقليمية بالإضافة إلى مراقبة تبادل الكهرباء بين محطات التوليد في صعيد مصر ومناطق الكهرباء المجاورة وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية وتحسين البيئة في المنطقة.

جدير بالذكر، أن المشروع يتكون من ثلاث حزم، تم تنفيذ الحزمة الأولى بواسطة شركة سيمنز Siemens بالتعاون مع شركة سيموتومو اليابانية Sumitomo Japan ، حيث تم تنفيذ الحزمة الثانية بواسطة شركة أيريكسون Ericsson بالتعاون مع سان مصر، بجانب تنفيذ الحزمة الثالثة بواسطة شركة إيجيتك للكابلات السويدىEgytech Cables بالتعاون مع أنظمة الجيزة .

وأكد ممثل مكتب الجايكا فى مصر أومورا يوشيفومي، أن هذا المشروع يضيف إلى قصص النجاح التي حققتها جايكا مع الحكومة المصرية.

كما يلعب المشروع دورا بارزا فى تطوير قطاع الطاقة الكهربائية فى صعيد مصر مما يأتى بالتوازى مع الإتجاه الحالى للحكومة المصرية الذى يهدف للوصول الى المجتمعات الأكثر إحتياجا بالريف المصرى من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية والخدمية التى من شأنها ضمان حياه كريمة لتلك الفئات وتحسين مستوى معيشتهم.

وأضاف اومورا ، أن سجل تعاون اليابان في هذا القطاع الحيوي قد حقق إنجازًا كبيرًا وإصلاحًا واستقرارًا في ظل قيادة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي و الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.