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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة..اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عقد الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس.

وقبيل رفع الجلسة، وجه رئيس المجلس، الأعضاء بأهمية الالتزام بالحضور، مؤكدا أن أي نائب سيتم النداء عليه وهو غير موجود تحت قبة البرلمان فلن يتم النداء عليه مرة أخرى.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة للبرلمان غدا الثلاثاء مواجهة ساخنة بين أعضاء المجلس، ووزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي.

ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981، بينما أرجأ أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة لاحقة.

وجاء في تقرير اللجنة، الذي عرضته النائبة درية شرف الدين، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الفلسفة والهدف من مشروع القانون هو انه نظراً لمرور ما يجاوز خمساً وثلاثين عاماً على صدور القانون رقم 158 لسنة 1981 بتنظيم أكاديمية الفنون دون أن يطرأ عليه أي تعديل ، ولما كانت الضرورة العملية حال تطبيق القانون أوجبت تعديل بعض أحكامه بما يتواكب ومستجدات الأوضاع الراهنة.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى الجلسة العامة للبرلمان البرلمان قانون تنظيم أكاديمية الفنون

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