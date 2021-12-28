أفضل الزيوت العطرية لتحسين الخصوبة عند الرجال والنساء.. طريقة صنع مزيج منها.. وأهم نصائح العناية الذاتية

الزيوت الأساسية للخصوبة عند النساء

الزيوت الأساسية للخصوبة عند الرجال

طرق استخدام الزيوت العطرية

كيف تصنع مزيج الزيت العطري؟

يمزج الزيوت الأساسية للخصوبة

الاحتياطات الواجب اتباعها أثناء استخدام الزيوت الأساسية

نصائح للعناية الذاتية أثناء استخدام الزيوت الأساسية



تعمل الزيوت الأساسية على تعزيز الشفاء والعافية بشكل عام. لكن هل تعلم أنها يمكن أن تعزز الخصوبة أيضًا؟



على مر العصور ، تم استخدام الزيوت الأساسية للتأثير إيجابًا على الخصوبة لدى كل من الرجال والنساء، بحسب ما نشره موقع هيلثي أن الزيوت تعزيز الصحة الإنجابية وتحسين فرصك في الحمل.

الزيوت الأساسية للخصوبة عند النساء



يمكنك استخدام الزيوت الأساسية علاجيًا ، لكن اعلم أن الأمر يستغرق وقتًا حتى تتصرف وتظهر النتائج.



هنا ، قمنا بإدراج الزيوت التي قد تحتاجها لتحفيز الهرمونات الجنسية والخصوبة عند النساء. لن تعمل هذه الزيوت على تحسين خصوبتك فحسب ، بل ستخفف من حدة عقلك وترفع من مزاجك وتقلل من التوتر.

ملاحظة: استشر المعالج الطبيعي أو المعالج بالروائح للحصول على إرشادات قبل تجربة أي من زيوت الخصوبة هذه. ومع ذلك ، لا ينصح الأطباء بالزيوت الأساسية كعلاج.



بذور اليانسون: يتم استخلاص هذا الزيت من بذور اليانسون المجففة ويعمل بشكل كبير على تعزيز الدورة الشهرية وتخفيف آلام الدورة الشهرية وتحسين الرغبة الجنسية. تساعد المستويات المنخفضة من مركب الإستروجين على إزالة الإستروجين الزائد ، مما قد يؤثر على الخصوبة .

الآذريون: يساعد الزيت المضاد للالتهابات في تنظيم الدورة الشهرية ، ويعالج آلام الدورة الشهرية وعدم الراحة ، ويعالج احتقان الرحم ، ويساعد في حالة تكيسات المبيض. لذلك ، يمكن استخدامه لتعزيز الخصوبة .

كلاري ساج: يؤثر هذا الزيت على مستويات هرمون الاستروجين في الجسم ويساعد على تنظيم الهرمونات بشكل طبيعي. يعزز الدافع الجنسي ، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في مساعدتك على الحمل .

داميانا: الزيت العطري ذو الرائحة الحلوة له خصائص مثيرة للشهوة الجنسية ، وينظم الدورة الشهرية ، ويعالج تقلصات الدورة الشهرية ، ويدعم نظام الغدد الصماء .

الأوكالبتوس: الزيت برائحة خشبية له تأثير مهدئ على العقل والجسم. يعزز إنتاج مخاط عنق الرحم ويعالج الأورام الليفية الرحمية والتهابات عنق الرحم والبروستاتا.

الشمر: من المعروف أن زيت الشمر الحلو يحسن الأداء الهرموني وينظم الدورة الشهرية يعزز زيت الاستروجين النباتي إنتاج هرمون الاستروجين أيضًا .

اللبان: يخفف التوتر ويعيد الطاقة وبالتالي يكون له تأثير إيجابي على الخصوبة كما أنه يساعد في تخفيف أعراض الأورام الليفية الرحمية وانتباذ بطانة الرحم والتهاب الرحم التي قد تؤثر على خصوبتك .

المسك: يساعد هذا الزيت على توازن الهرمونات ، وتنظيم الدورة الشهرية ، ودعم الرحم ، وبالتالي يعالج الانتباذ البطاني الرحمي كما أنه يهدئك .

البابونج الألماني: يحتوي هذا الزيت العطري على خصائص مضادة للالتهابات معروفة بتقليل الألم الناجم عن الأورام الليفية والخراجات ، وبالتالي تحسين فرص الحمل .

الياسمين: من المعروف أن العطر الزهري المكثف يعزز الدافع الجنسي ، ويجعلك في حالة مزاج حب. كما أنه يدعم الصحة الإنجابية الشاملة .

اللافندر: يساعد في السيطرة على التقلبات المزاجية الناتجة عن اختلال التوازن الهرموني. كما أنه يقلل من الإجهاد ويوازن نظام الغدد الصماء .

المر: المليء برائحة بلسمية وترابية ، يدعم المر الجسم عن طريق تنظيم فترات الحيض ، ويقلل من آلام الدورة الشهرية ، ويزيل العوائق في الرحم .

الباتشولي: من المعروف أن الرائحة الغنية والمريحة لزيت الباتشولي تعمل على تهدئة مشاعر القلق. كما أنه يحسن الدافع الجنسي ، وبالتالي يعزز الخصوبة .

روز أوتو: يريح الرحم وينظم الدورة الشهرية ويعالج متلازمة ما قبل الحيض. إنه مثير للشهوة الجنسية ، ويحسن مخاط عنق الرحم ومفيد لأولئك الذين يعانون من مشاكل في الحمل .

خشب الصندل: معروف بكونه مثيرًا للشهوة الجنسية ، فهو يساعد في تعزيز الدافع الجنسي. ينظم مستويات هرمون التستوستيرون في الجسم وهو أمر ضروري للنساء أيضًا.



الطرخون: فعال في تنظيم الدورة الشهرية ويقلل من آلام الدورة الشهرية. لذلك ، سوف يحسن فرصك في الحمل من خلال تحسين الصحة الإنجابية .

اليارو: يزيد هذا الزيت المزيل للسموم من تدفق الدم كثيف المغذيات حول منطقة الحوض. وهو مطمث ويحفز تدفق الطمث .

يلانغ يلانغ: يعزز هذا الزيت العطري الدافع الجنسي بخصائصه كمنشط جنسي. يساعد على توازن الهرمونات ويعزز الأعضاء التناسلية .

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الزيوت الأساسية للخصوبة عند الرجال



تعمل الزيوت الأساسية لدى الرجال عن طريق زيادة إنتاج الحيوانات المنوية وتطبيع الهرمونات وعلاج الاختلالات التناسلية.

تشمل بعض الزيوت الأساسية التي يجب مراعاتها للرجال ما يلي:

حشيشة الملاك: يريح الجهاز العصبي ويسمح لك بالاستمتاع بالعلاقة الحميمة المحسنة ، كما ينشط الأعضاء التناسلية.

الريحان: يحسن الغرائز الجنسية ويريح العقل ويحفز الأعضاء التناسلية، التدليك المريح باستخدام الزيت سيفيد جسديًا وعاطفيًا.

Clary sage: يحفز الغدة النخامية على إنتاج الهرمونات. من المعروف أنه يزيد من عدد الحيوانات المنوية ويحسن بنية الخصية.

الكمون: يرفع المزاج ويخفف التوتر. من المعروف أنه يحسن عدد الحيوانات المنوية وعلامات الخصوبة الأخرى .

السرو: يرفع مستويات هرمون التستوستيرون. ينشط الدورة الدموية ويحسن تدفق الطاقة في جميع أنحاء الجسم .

اللبان: يخفف التوتر العصبي أثناء ممارسة الجنس ، ويساعد على تحسين عدد الحيوانات المنوية.

توت العرعر: يقوي الكلى وبالتالي يزيد من عدد الحيوانات المنوية. يعمل على الخصوبة عن طريق تحفيز إنتاج الحيوانات المنوية .

الباتشولي: ينشط الهرمونات الجنسية ، ويحسن الرغبة الجنسية .

الياسمين: يقوي الأعضاء التناسلية ويعزز الصحة الإنجابية.

الورد: يعالج الضعف الجنسي ، ويحسن المزاج ويقوي الأعضاء التناسلية.

خشب الصندل: له خصائص مثيرة للشهوة الجنسية ، مما يحسن الدافع الجنسي والطاقة. يدعم التوازن الهرموني.

البرتقال الحلو: يحسن الرغبة الجنسية والعجز الجنسي. يقضي على المخاوف المرتبطة بالمتعة وإرضاء الذات .

نجيل الهند: مفيد للأعضاء التناسلية ويخفف من التوتر الجنسي. يحفز الغدد الصماء والدورة الدموية لدعم إنتاج الهرمونات .

يلانج يلانج: يزيد من الرغبة الجنسية ويعالج العجز الجنسي ويحسن الطاقة الجنسية .

للحصول على النتائج المرجوة ، يجب أن تعرف كيفية استخدام هذه الزيوت.



طرق استخدام الزيوت العطرية



يمكنك استخدام الزيوت الأساسية بطريقتين :

استنشاق الرائحة

امتصاص في الجلد

يمكن استنشاق رائحة هذه الزيوت إلى الرئتين من خلال الاستحمام ومعطرات الجو واستنشاق البخار وحرق العلاج بالروائح. أثناء الاستحمام أو العلاج بالروائح ، تنتقل الجزيئات الدقيقة الموجودة في الأبخرة المنبعثة من الزيوت الأساسية إلى الرئتين. ثم يتم دمجها مع جزيئات الأكسجين في الدم ويتم نقلها في جميع أنحاء الجسم من خلال جهاز الدورة الدموية.

أثناء التدليك ، يتم امتصاص جزيئات الزيت الأساسية في الجلد ويتم نقلها في جميع أنحاء الجسم عن طريق الدم. نظام الجسم لدينا ذكي بما يكفي لنقل الزيوت الأساسية إلى المناطق التي تتطلب الشفاء.



كيف تصنع مزيج زيت عطري؟



الزيت الحامل ضروري لعمل أي مزيج من الزيوت العطرية. لا يمكن استخدام الزيوت الأساسية في أشكالها المركزة عندما تكون قوية وقوية. بعض الزيوت الحاملة شائعة الاستخدام هي:

اللوز الحلو

أفوكادو

جوز الهند المجزأ

الجوجوبا

نواة المشمش

زيتون

بندق

سمسم

المكاديميا

كاستور

بذور العنب

يمكنك مزج نوعين من الزيوت الحاملة أو زيت ناقل مع الزيوت الأساسية. هنا هو كيف:

خذ زجاجة من الزجاج الكهرماني أو الأزرق ذات غطاء محكم.

عقم الزجاجة وغطائها في الماء المغلي لمدة ثلاث دقائق.

اتركه يجف بشكل صحيح لأن الزيت قد يتفسخ عندما يمتزج بالماء.

املأ نصف الزجاجة بزيت ناقل ، وأضف بعض قطرات من الزيوت العطرية من اختيارك.

املأ باقي الزجاجة بالزيت الناقل وقم بتغطيتها بإحكام.

رجي الزجاجة برفق حتى تمتزج الزيوت بشكل صحيح.

قم بتخزينه في مكان بارد وجاف ، ويمكنك البدء في استخدامه بعد يوم من التحضير.

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خلطات الزيوت العطرية للخصوبة



فيما يلي بعض خلطات الزيت لفكرتك. يمكنك إما تجربتها أو إنشاء واحدة بناءً على تفضيلاتك .

للاستحمام بالماء الساخن ، أضف بضع قطرات من الزيت إلى ماء الاستحمام الساخن للاستمتاع بدش الجسم المهدئ والمريح.

للحصول على كمادة دافئة ، ضعي بعض قطرات الزيت العطري في أونصتين من الماء الساخن. أسقط قطعة قماش قطنية واستخدمها كمادة.

محسن الخصوبة الكامل (جيد للاستخدام اليومي)

مزيج الزيت (4 أوقية) قطرات حمام ضغط

شمر حلو 10 1 1

لافندر 10 1 1

روز أوتو 10 1 1

كلاري حكيم 20 2 2

تقلصات الدورة الشهرية (من الجيد استخدامها قبل الإباضة أو أثناء فترات الألم ، وتكيسات المبيض والأورام الليفية وانتباذ بطانة الرحم)

مزيج الزيت (4 أوقية) قطرات حمام ضغط

كلاري حكيم 20 2 2

البابونج الألماني 15 2 2

البردقوش الحلو 20 2 1

روز أوتو 10 1 1

نزيف حاد في الدورة الشهرية

مزيج الزيت (4 أوقية) قطرات حمام ضغط

كلاري حكيم 20 2 2

شجرة السرو 30 2 2

البردقوش الحلو 10 1 1

لافندر 10 1 1



شراء منتجات عالية الجودة



ابحث عن أنواع الزيوت المختلفة المتاحة وتأكد من أنها ذات جودة عالية قبل شرائها. يمكنك أيضًا أن تطلب من أخصائي الصحة الخاص بك أن يوصي بمنتج جيد الجودة.



الاحتياطات الواجب اتباعها أثناء استخدام الزيوت الأساسية



لا تضع الزيت العطري المركز على الجلد مباشرة. اذهب إلى معالج عطري مؤهل للحصول على المشورة قبل تجربة أي زيت.

يمكن استخدام خلطات الزيت يوميًا إلا إذا كنتِ تحاولين الإنجاب أو إذا كنتِ حاملًا بالفعل.

تجنب استخدام الزيت مباشرة بعد الإباضة.

إذا دخل الزيت في فمك أو عينك أو جرح مفتوح ، اغسلها بالحليب أو اللبن. يمتص هذا الحليب الزيوت الأساسية ويغسلها. يمكن أن يؤدي استخدام الماء مباشرة إلى انتشار الزيت.

اشترِ زيوتك الأساسية من معالج طبيعي مؤهل أو معالج عطري. يمكن أن يكون استخدام الزيوت الأساسية دون المستوى ضارًا ويزيد من فرص إصابتك بالحساسية.

لا تستخدم الزيوت العطرية داخليا.

لا تتناول الزيوت العطرية دون التحدث مع المعالج الطبيعي و / أو الطبيب.

احرص دائمًا على تخزين الزيوت العطرية بعيدًا عن متناول الأطفال ، فهي ضارة ليس فقط عند تناولها ولكن أيضًا عند ملامستها بكميات كبيرة.

في الأشخاص المعرضين للكوابيس أو الذعر الليلي أو المشي أثناء النوم ، يمكن أن يزيد الخزامى من هذه الكوابيس ويزيدها سوءًا ، مما يؤدي إلى تعطيل النوم وتقليل الراحة. لا ينصح بنشر اللافندر أو تطبيقه قبل النوم أو حتى على الإطلاق لمن يعانون من مشاكل النوم هذه.

كما هو الحال مع أي دواء طبيعي ، ضع في اعتبارك ما يخبرك به جسمك ، وإذا بدأت تشعر بأي تأثير ضار تشك في أنه قد يكون ناتجًا عن استخدام أي زيت أساسي ، فتوقف عن استخدامه على الفور وراجع طبيبك أو معالج الروائح أو المعالج الطبيعي. .



نصائح للعناية الذاتية أثناء استخدام الزيوت الأساسية



أثناء استخدام الزيوت:

اتبع حمية غذائية مغذية

حافظ على نمط حياة نشط

تحكم في مستويات التوتر

تجنب التعرض للسموم

نم جيدا

الإقلاع عن التدخين

قلل من تناول الكحوليات والكافيين

الامتناع عن استخدام السكريات المصنعة

تذكر أن هذه الزيوت هي علاجات عشبية ولا ينبغي أن تكون الطريقة الوحيدة لعلاج العقم. ومع ذلك ، يمكن استخدامها مع العلاجات الطبية. في أي حال ، استشر طبيبك قبل البدء في استخدامها. تذكر أيضًا أن تختبر الحساسية والحساسية بأخذ عينة صغيرة أولاً. إذا كان هناك رد فعل تحسسي ، فتوقف عن استخدامه.