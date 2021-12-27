بالأرقام .. استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بـ "كورونا" في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والاصابات ، جراء تفشي وباء فيروس "كورونا" عالميًا، اليوم الاثنين.

وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة…



في الهند، سجلت السلطات الصحية 6 آلاف و531 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونًا و793 ألفًا و333 حالة، وأفادت وزارة الصحة الهندية، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 479 ألفًا و997 شخصًا بعد وفاة 315 شخصًا.



وأعلنت وزارة الصحة البولندية أنه تم تسجيل 5 آلاف و29 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 4 ملايين و54 ألفًا و865 حالة.



وأفادت الوزارة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 38 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 94 ألفًا و365 حالة.



وأضافت الوزارة ، أن هناك 21 ألفًا و109 أشخاص يخضعون للعلاج في المستشفيات عقب إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3 ملايين و582 ألفًا و296 شخصًا.



فيما أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 4207 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية، وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 611 ألفًا و670 إصابة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء، كما سجلت البلاد 55 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 5300 وفاة.



وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 2700 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى مليوني و743 ألفًا و936 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، حسبما ذكر موقعة /ماليزيا ناو/ الماليزي.



وأعلنت وزارة الصحة، تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، على مدار أمس، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 31 ألفًا و334 حالة.



وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الاثنين، تسجيل 2473 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الساعات الـ24 الماضية، وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بكورونا إلى 21 ألفًا و598 وفاة، حسبما ذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية، وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليونين و212 ألفًا و407 إصابات.



وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1864 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و133 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و646 ألفًا و988، والوفيات إلى 94 ألفًا و971 حالة، وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و432 ألفًا و739 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.



وفي إسرائيل، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ألف و760 إصابة جديدة بفيروس كورونا بحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى مليون و364 ألفًا و966 في حين بلغ العدد الإجمالي لحالات الوفاة 8 آلاف و242 حالة.



وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 986 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس "كورونا" إلى 925 ألفًا و354 إصابة، وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 71 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 13 ألفًا و591 وفاة، وتعافى على مدار أمس 3193 شخصًا من الفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 885 ألفًا و56 شخصًا.



وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 838 حالة إصابة جديدة بكورونا و46 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 734 ألفًا و720 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 30 ألفًا و574 حالة حتى الآن.



وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 803 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و951 ألفًا و3 حالات، كما سجلت 18 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 298 ألفًا و 777 حالة.



وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 342 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 986 ألفًا و199 إصابة،كما سجلت البلاد 422 حالة وفاة في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 957 الفًا و689 حالة، وفقًا لموقع إنفورما الكازاخي