أخبار التعليم| خالد عبد الغفار: جامعة القاهرة هي أساس العلوم الطبية وأبوالريش الجديدة إضافة كبيرة.. اصطفاف خمسة كواكب بسماء مصر حتى نهاية ديسمبر

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تشهد سماء مصر غدا ظاهرة فلكية فريدة ينتظرها جميع عشاق مراقبة الكواكب والنجوم ومشاهدتها وتصويرها، حيث يتم اصطفاف خمسة كواكب على التوالي وهم الزهرة وزحل والمشتري ونبتون وأورانوس على التوالي، بالإضافة إلى كوكب عطارد في الفترة من 28 ديسمبر إلى 3 يناير 2022 ، بعد وقت قصير من غروب الشمس.

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اليوم، وفد الاتحاد المصري للريشة الطائرة فرع بني سويف وذلك لتفعيل سبل التعاون والمشاركة المجتمعية بين الجامعة ممثلة في كلية التربية الرياضية والاتحاد المصري للريشة الطائرة.

حضر اللقاء الدكتور محمود رجائي وكيل كلية التربية الرياضية ومحمد كمال أحمد نائب رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة وانتصار عبد الباقي رئيس فرع بني سويف للريشة الطائرة وهشام عباس المدير التنفيذي لفرع بني سويف للريشة الطائرة.

نظم مكتب الاتحاد المصرى لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج (EPSF-Sohag)، حملة كبرى للتوعية عن التبرع بالدم، تحت عنوان "أنا متبرع مصري.. أنا متبرع دائم"، والتي استمرت لمدة ٤ أيام.

قال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة نجحت في رفع معدلات الإنجاز في المعهد القومي للأورام الجديد مستشفى 500 500، الذي يُعد أكبر مستشفى تعليمي متخصص ومتكامل في العالم لعلاج مختلف أنواع الأورام لجميع الأعمار، والذي من المخطط افتتاح المرحلة الأولى به خلال شهور.

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن جامعة القاهرة دخلت عام 2021 بعدد ضخم من المشروعات الكبرى التي تنفذها على أرض الواقع وتحقق أهداف الجمهورية الجديدة وتخدم قطاعات كبيرة من المواطنين.

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، إن جزءا من خدمات المجمع الطبى للأطفال ، مجانى وهذا الجزء الأكبر وهناك جزء من الخدمات بمقابل مادى لاستكمال التطوير.

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن أنشطة جامعة القاهرة مستمرة ولا تتوقف، وجامعة القاهرة هى أساس العلوم الطبية من ناحية المنظومة الطبية والعلاجية.



في زيارة لجامعة القاهرة ونقابة المعلمين.. تعاون علمي وبحثي بين مصر والإمارات

التقى وفد جمعية المعلمين الإماراتيين خلال زيارته للقاهرة برئاسة مشعل الخديم الأمين العام للجمعية، بالدكتور عبد الرحمن ذكرى نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحث العلمي ، للاستفادة من بعض الدراسات العليا داخل الجامعة ، والتعرف على منظومة البحث العلمى للجامعة.

بدأ منذ قليل ، فاعليات وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط بأرض جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر.

ناقشت الباحثة نورا فايز غراب رسالة الماجستير في كلية الآداب جامعة المنوفية تحت عنوان "دور المواقع الإخبارية في تشكيل اتجاهات الشباب العربي نحو أحداث السودان 2019م".