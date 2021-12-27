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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سيدة تستغيث بمجلس الوزراء: "مطالبة بسداد 100 ألف جنيه كهرباء.. وظروفي صعبة"

صدى البلد

استغاثت هدى طلبة، عبر موقع صدى البلد الإخباري، من ضيق الحال وصعوبة الظروف، وأشارت في شكواها لهلاك عداد الكهرباء الخاص بعقارها والذي يحملها تكلفة استهلاك شهري تتعدى الـ ٥ آلاف جنيه.

 

وتشكو هدى، من تراكم إيصالات الكهرباء عليها ولا تستطيع أن تسددها بسبب التكلفة العالية التي وصل إليها المبلغ، والتي تتعدى الـ ١٠٠ ألف جنيه، وأكدت أنها تسعى بكل الطرق للتحدث عن مشكلة العداد المتهالك مع المسؤولين دون جدوى.

 

وتعيش هدى طلبة، ظروف صعبة بعد وفاة زوجها بعد رحلة عناء طويلة مع مرض السرطان، ولديها ابنة تدرس في المرحلة الجامعية، وابن يعمل ليوفر لهم قوت يومهم.

 

وتطالب هدى طلبة، المسئولين ومجلس الوزراء بالنظر إلي شكواها وحل مشكلتها مع شركة الكهرباء، واعفائها من سداد المبالغ المتراكمة عليها والنظر لحالتها بعين الرأفة والرحمة.


 

للتواصل مع القارئ على الرقم: 0120 092 2334
 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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