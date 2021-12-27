سيدة تستغيث بمجلس الوزراء: "مطالبة بسداد 100 ألف جنيه كهرباء.. وظروفي صعبة"

استغاثت هدى طلبة، عبر موقع صدى البلد الإخباري، من ضيق الحال وصعوبة الظروف، وأشارت في شكواها لهلاك عداد الكهرباء الخاص بعقارها والذي يحملها تكلفة استهلاك شهري تتعدى الـ ٥ آلاف جنيه.

وتشكو هدى، من تراكم إيصالات الكهرباء عليها ولا تستطيع أن تسددها بسبب التكلفة العالية التي وصل إليها المبلغ، والتي تتعدى الـ ١٠٠ ألف جنيه، وأكدت أنها تسعى بكل الطرق للتحدث عن مشكلة العداد المتهالك مع المسؤولين دون جدوى.

وتعيش هدى طلبة، ظروف صعبة بعد وفاة زوجها بعد رحلة عناء طويلة مع مرض السرطان، ولديها ابنة تدرس في المرحلة الجامعية، وابن يعمل ليوفر لهم قوت يومهم.

وتطالب هدى طلبة، المسئولين ومجلس الوزراء بالنظر إلي شكواها وحل مشكلتها مع شركة الكهرباء، واعفائها من سداد المبالغ المتراكمة عليها والنظر لحالتها بعين الرأفة والرحمة.





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