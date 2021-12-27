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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مكتبة الإسكندرية تتسلم درع المركز الأول لمؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات الـ32

صدى البلد

شاركت مكتبة الإسكندرية فى مؤتمر الاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات (اعلم) فى دورته الثانية والثلاثين، تحت عنوان (مستقبل مؤسسات المعلومات العربية فى ظل التقنيات الذكية: رؤية استراتيجية 2050)، والذى أُقيم فى القاهرة يومى 15 و16 ديسمبر.

وتسلمت مكتبة الإسكندرية درع المركز الأول لفوزها بجائزة مبادرة (أعلم) لتكريم المكتبات المتفاعلة مع أزمة كورونا)، والتى أعلن عنها الاتحاد مع بدايات الأزمة، بناءً على تقييم الاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات للأنشطة والخدمات التى قدمتها مكتبة الإسكندرية منذ بدء أزمة كورونا وحتى الوقت الراهن؛ حيث قدمت المكتبة العديد من الأنشطة والفعاليات المتخصصة والهادفة لتقديم خدمات معلومات تفاعلية للجمهور.

مكتبات ذكية

وجاءت المشاركة أيضًا متزامنة مع انتهاء عدد من مشروعات الترجمة بإدارة مؤسسات المعلومات والمهارات المهنية بقطاع المكتبات، فقد تم عرض الطبعة العربية من تصنيف ديوى العشري، الطبعة 23 وتحديثاتها، وكذا الطبعة العربية من الصيغ الخمس لمعيار مارك 21، وذلك فى المعرض الذى أُقيم على هامش المؤتمر.

وشارك فى المؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين فى المكتبات والمعلومات من العالم العربي، حيث تناول المؤتمر عددًا من المحاور أبرزها التخطيط نحو المكتبات الذكية، ودور التقنيات الحديثة فى النهوض بالمكتبات والمنصات الرقمية للمكتبات، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى فى دعم وتطوير خدمات المكتبات، وجاهزية المكتبات ومراكز المعلومات لتطبيق تلك التقنيات فى تطوير الخدمات المرجعية وغيرها.

مكتبة الاسكندرية القاهرة الاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات الذكاء الاصطناعي مؤسسات المعلومات العربية

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