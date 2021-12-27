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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تسير على الطرق والقضبان.. اليابان تستعد لتشغيل أول مركبة ثنائية بالعالم| فيديو

حافلة باليابان
حافلة باليابان

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، استعدادات شركة "أسا كوست" اليابانية للسكك الحديدية لتشغيل أول مركبة ثنائية الوضع بالعالم "دي إم في"، في غرب البلاد.

 

وبدأ تشغيل الحافلة الصغيرة للمرة الأولى يوم السبت ببلدة كايو في إقليم توكوشيما الياباني.

 

وتتسع المركبة الحديثة التي تعمل على الطرق والسكك الحديدية، لـ 18 شخصا إلا أنه تم تقليص عدد الراكبين بسبب فيروس كورونا.

 

 قضبان السكك الحديدية

 

وخلال 15 ثانية فقط، يمكن لهذه المركبة أن تتحول من حافلة تسير على الطرقات بإطارات مطاطيّة عادية إلى قطار يسير على قضبان السكك الحديدية، بفضل العجلات الفولاذية التي يمكن إنزالها من أسفل المركية بضغطة زر.

فيروس كورونا السكك الحديدية قضبان السكك الحديدية فيروس كورونا إطارات

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