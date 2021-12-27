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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس إتحاد الميني فوتبول يحتفل بمرور عام على أول مباراة رسمية بمصر

صدى البلد

عبر رئيس الاتحادين المصري والعربي للميني فوتبول أحمد سمير سليمان عن سعادته بوجوده في محافظة شمال سيناء للاحتفال بمرور عام على إطلاق أول مباراة رسمية في تاريخ رياضة الميني فوتبول (كرة القدم المصغرة) بمصر في مثل هذا اليوم من العام الماضي 26 ديسمبر 2020 بإطلاق (دورى المناطق المؤهل للدورى المصري الممتاز).

 

والتقى رئيس الإتحاد أحمد سمير صباح اليوم باللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الذي قدم التهنئة لرئيس الإتحاد بمناسبة نجاح رياضة المينى فوتبول محليا وافريقيا وعالميا.

 

 وقال أحمد سمير: "الحمد لله تحقق الحلم الذي يعد إعجازا وليس إنجاز وأصبح لدينا بطولات لجميع المراحل السنية والدرجات رجال وسيدات وكذلك فوزنا ببطولة الأمم الإفريقية التي اقيمت في نيجيريا والتأهل لكأس العالم العام المقبل 2022 وكذلك التأهل لكأس العالم لمنتخب مصر الأول للسيدات بأوكرانيا وإحراز المركز الرابع على العالم والتأهل لكأس العالم للشباب تحت 23 سنة بأوكرانيا وتحقيق المركز الرابع عالميا.


وأعلن أحمد سمير رئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول خلال اللقاء عن إقامة مباراة احتفالية فى المينى فوتبول، مساء اليوم، على ملاعب هابى فاميلى بالعريش بهذه المناسبة.

 

وقدم رئيس الإتحاد ميدالية بطولة الدوري الممتاز الأول للإتحاد كهدية تذكارية الى الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بمناسبة مرور عام على أول دورى مصرى للمينى فوتبول لمنطقة شمال سيناء على أرض العريش الذي شهد تدشينه العام الماضي .


حضر اللقاء عماد اليمانى رئيس منطقة شمال سيناء للمينى فوتبول الذي توجه بالشكر للسيد المحافظ علي دعمه ورعايته لشباب المحافظة لنشر هذه الرياضة في كل ربوع محافظة شمال سيناء شاكرا حضور رئيس الاتحادين المصري والعربي للميني فوتبول أحمد سمير لمحافظة شمال سيناء لهذا الاحتفال ليكون احتفالا رسميا سنويا كل عام.

 

أقيمت الاحتفالية بمنتجع هابي فاملي بحضور مدير عام مديرية الشباب والرياضة كليب راشد وفرج صلاح مسؤول مراسم الإتحاد وأعضاء مجلس إدارة منطقة شمال سيناء للميني فوتبول الكابتن محمود سالم، الكابتن علي حسن الكابتن محمد كريم،  الكابتن احمد الكاشف،  الكابتن محمد عبدالمنعم، ورضا الكاشف رئيس مجلس إدارة هابي فاملي.

 

كما حضر الاحتفالية الشيخ عبد المنعم الرفاعي أمين مجلس القبائل العربية بشمال سيناء والكابتن مدحت الكاشف المدير الفني لنادي شباب مصر، ومجدي جلبانة وكرم محمد
والمستشار معتز ابوعلي رئيس مجلس ادارة مركز شباب عاطف السادات ومحمود صدقي، وتهاني الحلو والدة الشهيد البطل محمد شراب، والإعلامية رشا صبري الشوربجي والكابتن ابوريان التبعي، ومحمد صقر وشكر عبدالعزيز، ورؤساء أندية ومراكز شباب شمال سيناء، وكبار المشايخ ورموز سياسية كبيرة داخل المحافظة.

وكرم رئيس الإتحاد اللاعب أحمد الملك لاعب نادي شباب مصر بشمال سيناء صاحب أول هدف في تاريخ اللعبة وكذلك كرم اللاعب حسن البطين هداف دوري الميني فوتبول للمناطق علي مستوي الجمهوريه والذي احرز 23 هدفا.

 

وأقيمت مباراة احتفالية جمعت بين نادي شباب مصر ومركز شباب عاطف السادات وانتهت بفوز نادي شباب مصر سلم فيها رئيس الإتحاد كأس تذكارية للفائز.

 

واختتم رئيس الإتحاد الحوار مؤكدا  أن مصر تشهد مرحلة حقيقة من البناء في كافة المجالات في ظل الدعم الكبير لشباب مصر في جميع المجالات من الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الشباب المصري..

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