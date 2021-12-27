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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اعرفي حقوقك.. مبادرة قانونية للتصدي للمشاكل التي تواجهها المرأة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تحت عنوان "اعرفي حقوقك" أطلق المحامي ولمحكم لدولي أحمد عاشور مبادر تهدف إلى التصدى للمشاكل التى تقابلها المرأة نتيجة الجهل بحقوقها وكيفية المطالبة بها.

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وجاء تدشينه المبادرة نظرا لأن كثير من السيدات لا يعرفن حقوقهن وفي مقابل ذلك يقعن في مشاكل كثيرة ويتعرضن للاستغلال، وكثيرات يجهلن بحقوقهن فيما يخص الزواج وقضايا الطلاق والإرث والحقوق التجارية والتعليمية والوظيفية والصحية إضافة إلى عدم معرفتهن بقانون الأحوال الشخصية.

 

وتتضمن المبادرة تخصيص خط ساخن لتلقى الشكاوى المختلفة المتعلقة بالسيدات كما سيتم نشر الوعي القانوني من خلال إقامة عدد من المحاضرات في الجامعات بمختلف المحافظات للتوعية بحقوق المرأة التى كفلها لها القانون المصري.

 

كما سيتم تقديم معلومات قانونية واستشارات من خلال السوشيال ميديا تتضمن توضيحاً لأمور قانونية بشكل مبسط ليصل معناه بسهولة، والهدف الاساسى لتلك المبادرة هو عدم تعرض المرأة لمشاكل من قبل الزوج أو فى العمل أو فى الحياة العامة حتى لا يتم استغلالها.


وقد أوضح عاشور أن أوجه ذلك الاستغلال يتمثل فى عدم إدراكها لحقوقها وقت الزواج والطلاق وسوق العمل أيضا الذى يتطلب الدخول فيه والتعامل من خلاله الإلمام بكافة القواعد حتى لا تتعرض للنصب لذا إلمامها بالقواعد القانونية ضرورة وليست رفاهية لتقى نفسها من العديد من المشاكل.

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