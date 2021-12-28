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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جينسيس تواصل تألقها عبر نسختها القوية GV70 موديل 2022 .. صور

جينسيس تواصل تألقها
جينسيس تواصل تألقها عبر نسختها القوية GV70 موديل 2022

تواصل شركة جينسيس الكورية الجنوبية من تألقها داخل الاسواق العالمية للسيارت، بعد أن اطلقت نسختها القوية GV70 موديل 2022، والتي تنضم إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، حيث تتمتع تلك النسخة بالكثير من الترقيات القوية، إلى جانب التجهيزات الفنية التي ينفرد بها الصانع الكوري المخضرم.

الاداء الفني للسيارة جينسيس GV70 موديل 2022 

 

دعمت السيارة بحزمة من الانظمة الفنية وظهر ذلك من خلال محرك رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 300 حصانا عند 5800 دورة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران يبلغ 422 نيوتن/متر بين 1650 دورة في الدقيقة و 4000 دورة في الدقيقة.

كما حصلت السيارة جينسيس GV70 موديل 2022 على محرك توربو ديزل رباعي الاسطوانات سعة 2200 سي سي، بقوة 206 حصانا عند 3800 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 440 نيوتن/متر بين 1750 دورة في الدقيقة و 2750 دورة في الدقيقة.

بالاضافة إلى محرك سداسي الاسطوانات طراز V، مدعوم بشاحن توربيني سعة 3500 سي سي، قادر على انتاج قوة 374 حصانا بين 1750 دورة في الدقيقة و 2750 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 350 نيوتن/متر من 1300 دورة في الدقيقة إلى 4500 دورة في الدقيقة.

بينما حصلت جميع الاصدارات الخاصة بالنسخة جينسيس GV70 موديل 2022، على نواقل حركة أوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الخلفي والكلي للعجلات، ومن خلال القدرات الفنية المطروحة استطاعت النسخة صاحبة الـ 3500 سي سي ان تنطلق من 0 لـ 100 كم في غضون 6.1 ثانية، على عكس الفئة الاخيرة والتي تتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر ايضا خلال 5.1 ثانية فقط.

وتضم السيارة جينسيس GV70 موديل 2022 بقاة من التجهيزات ايضا ومنها، شاشة ضخمة تعمل على عرض الوسائط المتعددة وبرامج الملاحة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاحن Qi لاسلكي للهواتف، بالاضافة إلى مقاعد داخلية فاخرة، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وكامل للاكواب، إلى جانب التصميم الخارجي الخاطف للانظار، والذي يتمتع بمظهر رياضي مميز وعصري.

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جينسيس تواصل تألقها عبر نسختها القوية GV70 موديل 2022 .. صور

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