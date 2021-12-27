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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وكيل دفاع الشيوخ: الصعيد يشهد طفرة تنموية غير مسبوقة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قدم اللواء طارق نصير وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لـ الطفرة التنموية الغير مسبوقة في محافظات الصعيد.


وأضاف طارق نصير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن كل المشروعات التي يتم افتتاحها خلال الأيام الحالية في الصعيد حلم يتحقق على أرض الواقع.


وتابع طارق نصير، أن ما يحدث في مصر طفرة غير مسبوقة في تاريخ مصر، لافتا إلى أن حزب حماة الوطن ساهم بعدد من القوافل لأهالي أسوان ضمن مبادرة حياة كريمة.

 

تتوالى عجلة الإنتاج، وتحقيق العديد من الإنجازات على أرض محافظة أسوان من خلال تنفيذ وتشغيل وافتتاح مشروعات تنموية وخدمية عملاقة ، لتكون بذلك نافذة إلى العالمية .

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح أضخم وأكبر مشروع للطاقة النظيفة فى العالم، وهو مشروع الطاقة الشمسية بقرية بنبان شمال أسوان، ليجسد هذا المشروع العملاق ملحمة جديدة من الإنجازات في الجمهورية الجديدة التي تعيشها مصرنا الحبيبة خلال الفترة الحالية .


ونستعرض عبر منصة " صدى البلد " في السطور التالية مكونات هذا المشروع القومي العالمي الذى تجسد على أرض أسوان وأصبح واقعاً ملموساً يضاهى أعظم المشروعات الدولية بمختلف دول العالم ، ويعكس الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية والذى قام بإطلاقه على أرض أسوان لتصبح عاصمة الطاقة الشمسية في العالم كونها تضم واحد من أكبر تجمعات محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ويبلغ عددها ٣٢ محطة بقدرة 1465 ميجا وات .

 

 

طارق نصير لجنة الدفاع الأمن القومي مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي محافظات الصعيد

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