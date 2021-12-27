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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حصاد الأوبرا 2021.. تحدي كورونا بـ926 فعالية فنية بمسارحها المختلفة

صدى البلد

واصلت دار الأوبرا نشر رسالتها التنويرية باعتبارها منارة في ميدان الفنون والثقافة بمصر والشرق الأوسط، على مدار العام الماضي، بدعم ورعاية من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة. 

وخلال عامها الثالث والثلاثين، وبعد تجاوز تحدي جائحة كورونا استمرت خطتها  في تقديم ألوان متنوعة من الفنون الجادة التي تعمل على الارتقاء بالذوق والسلوك وتنمية الوجدان وخلال عام 2021، نجحت إدارتها برئاسة الدكتور مجدي صابر في تكثيف نشاطها الفني والثقافي مما ساهم بشكل مباشر في جذب فئات جديدة من الجمهور وخاصة الشباب بجانب مختلف شرائح الآسر المصرية.

وشمل حصاد العام الحالي، تحقيق أرقام كبيرة لنشاط الفرق الفنية على مختلف المسارح، حيث بلغ عدد الفعاليات الفنية والثقافية 926 نشاط منها 150 على المسرح الكبير، 145 على المسرح الصغير، 92 مسرح النافورة، 137 على مسرح الجمهورية ، 127على مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية)، 66 علي المسرح المكشوف، 59 بمسرح أوبرا دمنهور، 77 بمعهد الموسيقى العربية.

 كما استمر النشاط الفكري والثقافي متمثلا في صالون الأوبرا الثقافي الذي واصل تحقيق أهدافه التنويرية الرامية إلى طرح الرؤى والقضايا الفكرية والإبداعية. 

وتوالت حلقات صالون مصر المبدعة والأمسيات الشعرية والندوات الثقافية العامة التي وصل عددها إلى 54 احتضنتها مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور بالإضافة إلى 57 معرضا للفنون التشكيلية بقاعتي الفنون التشكيلية "صلاح طاهر"  وزياد بكير بالمكتبة الموسيقية .

الأوبرا دار الأوبرا ميدان الفنون الشرق الاوسط إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المسرح الصغير

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