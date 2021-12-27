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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الكهرباء: تكلفة المشروعات التي نعمل فيها تجاوزت تريليون جنيه

صدى البلد

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن نجاح الوزارة يرجع إلى تضافر جهود جميع العاملين والوزارات الأخرى، لافتًا إلى استعراض آخر مستجدات القطاع أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بمشاركة وزارات الدفاع والبترول والمالية والتعاون الدولي والتخطيط، والبنك المركزي والقطاع الخاص.

وأضاف محمد شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن مصر كانت تعاني من ظروف صعبة خلال عام 2014، مشيرًا إلى اتخاذ الوزارة مجموعة من الإجراءات لإدخال طاقات كهربائية على الشبكة وتحسين شبكات النقل والتوزيع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بأن الكهرباء مسألة أمن قومي.

وأشار  محمد شاكر إلى أن تكلفة المشروعات التي تعمل فيها الوزارة تجاوزت تريليون جنيه في مصر كلها، موضحًا أن نصيب الصعيد من تلك التكلفة 135 مليار جنيه موزعة على الاستثمار في الطاقة الكهربائية بالنسبة للإنتاج والنقل والتوزيع.

ولفت  محمد شاكر إلى تخصيص 102 مليار جنيه لقطاع الإنتاج في محافظات الصعيد، و25 مليار جنيه لشبكات النقل، و8 مليارات جنيه لشبكات التوزيع، معلنًا حدوث نقلة في شبكات التوزيع في كل أنحاء الجمهورية بعد استكمال المشروع القومي «حياة كريمة».

أوضح محمد شاكر إلى ميكنة العدادات يقلل الخطأ الخاص بقراءة العدادات بصورة كبيرة، مضيفًا أن الوزارة تضع خطة لتغيير ما يتجاوز 35 مليون عداد إلى مسبوق الدفع مصنوع محليًا في مصر، خلال الفترة المقبلة.

وذكر  محمد شاكر أن الرئيس وجه بضرورة الإسراع في ملف تركيب العدادات مسبوقة الدفع، متابعًا: «نعتمد على المنتج المحلي لأقصى درجة ممكنة ونحاول تعميم الأمر في كل قطاعات الكهرباء، وكل المنتجات المستخدمة في شبكات التوزيع تصنع في مصر».

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