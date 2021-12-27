عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يدعو الطفلين جنى وساجد لحضور منتدى شباب العالم | صور

الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع الطفلين جنى وساجد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة للطفلين (جنى) و (ساجد) من مرسى جزيرة كيكي واللذان جلسا بجواره ، لحضور النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم،والذي يعقد يناير المُقبل في مدينة شرم الشيخ.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قد تفقد اليوم قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان إحدي محافظات صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) لتنمية الريف المصرى.
 
يأتي ذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة أسوان، حيث قام بالمرور على قرية غرب سهيل لتفقد السوق السياحي وتشجيع شبابها على المضي قدمًا في الترويج للسياحة.

كما أثنى الرئيس على كرم أهل النوبة وحُسن ضيافتهم، وأشار أن الدولة بكافة أجهزتها حريصة على دخول الخدمات الأساسية لمركز أسوان بالكامل. كما أشار الرئيس إنه جاري العمل حاليًا في 52 مركز في 20 محافظة ضمن المبادرة الرئاسية(حياة كريمة)، بالإضافة إلى مركز أسوان الذي تم ادراجه مؤخرا تنفيذاً لتوجيهات سيادته بعد زيارته لقرية غرب أسوان.
 
تضمنت جولة الرئيس بعد وصوله إلى مرسى غرب سهيل المرور على السوق السياحي، وأستقبل أهل غرب سهيل السيد الرئيس بالاحتفالات التي شملت أغاني تراثية نوبية وعرض قام به أطفال غرب سهيل ومجموعة من العروض النوبية المتنوعة

 

وتفقد الرئيس السوق التجاري بقرية غرب سهيل حيث قابل مجموعة من أصحاب المحال السياحية والتجارية ومحال الصناعات اليدوية والحرف التراثية.


كما حرص الرئيس علي عقد لقاء مفتوح مع مجموعة من أهالي قرية غرب سهيل للاطمئنان على أحوال القرية، كما تناول وجبة الغداء معهم، والتي تضمنت أكلات نوبية أساسية مثل العسل والفطير، والتي حرص أهل القرية على تقديمها لسيادته.
 

e4ba8248-7faf-49bf-8d08-733d1cbf5c78
e4ba8248-7faf-49bf-8d08-733d1cbf5c78
49a3f9a3-5397-4055-8edb-0d2e776712f2
49a3f9a3-5397-4055-8edb-0d2e776712f2
97b048d7-37f1-46a5-8a45-c67d31389055
97b048d7-37f1-46a5-8a45-c67d31389055
cce2ed67-5913-4f9b-b2cc-9e7206e49d95
cce2ed67-5913-4f9b-b2cc-9e7206e49d95
da8d9d33-803e-448f-8548-c686aa53b8db
da8d9d33-803e-448f-8548-c686aa53b8db

9946a647-ec33-4034-a7dd-526e39c31a25
9946a647-ec33-4034-a7dd-526e39c31a25
a54d46dc-56f9-44f9-a9ce-ad482cf85fa9
a54d46dc-56f9-44f9-a9ce-ad482cf85fa9
1cdba0ec-800e-44d3-8e56-a45ed6009d05
1cdba0ec-800e-44d3-8e56-a45ed6009d05
7c9c8c3e-e703-45f8-8f43-5bd6b1bb25b0
7c9c8c3e-e703-45f8-8f43-5bd6b1bb25b0
49a3f9a3-5397-4055-8edb-0d2e776712f2
49a3f9a3-5397-4055-8edb-0d2e776712f2
55a2543e-aac0-4497-916f-4c41390f628f
55a2543e-aac0-4497-916f-4c41390f628f

ترشيحاتنا

أهم الشرايين التجارية في العالم..مؤسسات دولية تشيد بالطفرة التنموية لقناة السويس

لدعم الجيش الأمريكي.. بايدن يوقع ميزانية دفاعية بقيمة 770 مليار دولار

عطاء لا ينضب في عهد السيسي.. طفرة في إيرادات وحمولات قناة السويس| شاهد

سوق المستعمل.. سعر هيونداي ix35 موديل 2016 في مصر

1500 مليار جنيه.. طفرة عمرانية بقطاع الإسكان خلال عهد الرئيس السيسى

الرئيس السيسي يتفقد السوق السياحي ويستمع لأصحاب الحرف بغرب سهيل |فيديو وصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد : انتهاء الأجواء الشتوية المستقرة بدءًا من الجمعة

بطل الملاكمة .. وفاة أندرتيكر بعد إصابته بفيروس كورونا

شوبير يكشف مفاجأة عن المستبعدين من قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا

زوجة أحمد السقا تصدم الجمهور: انفصلنا مرتين بسبب الخلافات

جوائز جلوب سوكر.. جمهور تيك توك يختار ليفاندوفسكي الأفضل بالعالم وصلاح ثانيًا

كم زوج للمرأة في الجنة ؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

مصر تصدر الكهرباء للعالم وتحقق المستحيل في 7 سنوات

بعد رفضه للقاحات .. وفاة اندرتيكر بعد إصابته بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يدعو الطفلين جنى وساجد لحضور منتدى شباب العالم | صور

بقيمة 225 مليار جنيه.. مشروعات عملاقة للتنمية المحلية خلال 7 سنوات

مصر تصدر الكهرباء للعالم وتحقق المستحيل في 7 سنوات

أمطار وثلوج وعدم استقرار.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس ليلة رأس السنة؟

فيديو

إنجازات كبيرة.. "الكهرباء" في نجاحات خلال 7 سنوات من عهد السيسي

صدمة حماقي وكارمن.. أبرز مواقف الفنانين مع جمهورهم في 2021.. فيديو

زواج أونلاين.. "تقليعة جديدة" لعروسين من الأردن بسبب كورونا "فيديو جراف"

الخير في عهد السيسي.. 22 مليار جنيه لتطوير ميناء العين السخنة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ