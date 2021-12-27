الرئيس السيسي يدعو الطفلين جنى وساجد لحضور منتدى شباب العالم | صور

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة للطفلين (جنى) و (ساجد) من مرسى جزيرة كيكي واللذان جلسا بجواره ، لحضور النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم،والذي يعقد يناير المُقبل في مدينة شرم الشيخ.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قد تفقد اليوم قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان إحدي محافظات صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) لتنمية الريف المصرى.



يأتي ذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة أسوان، حيث قام بالمرور على قرية غرب سهيل لتفقد السوق السياحي وتشجيع شبابها على المضي قدمًا في الترويج للسياحة.

كما أثنى الرئيس على كرم أهل النوبة وحُسن ضيافتهم، وأشار أن الدولة بكافة أجهزتها حريصة على دخول الخدمات الأساسية لمركز أسوان بالكامل. كما أشار الرئيس إنه جاري العمل حاليًا في 52 مركز في 20 محافظة ضمن المبادرة الرئاسية(حياة كريمة)، بالإضافة إلى مركز أسوان الذي تم ادراجه مؤخرا تنفيذاً لتوجيهات سيادته بعد زيارته لقرية غرب أسوان.



تضمنت جولة الرئيس بعد وصوله إلى مرسى غرب سهيل المرور على السوق السياحي، وأستقبل أهل غرب سهيل السيد الرئيس بالاحتفالات التي شملت أغاني تراثية نوبية وعرض قام به أطفال غرب سهيل ومجموعة من العروض النوبية المتنوعة

وتفقد الرئيس السوق التجاري بقرية غرب سهيل حيث قابل مجموعة من أصحاب المحال السياحية والتجارية ومحال الصناعات اليدوية والحرف التراثية.



كما حرص الرئيس علي عقد لقاء مفتوح مع مجموعة من أهالي قرية غرب سهيل للاطمئنان على أحوال القرية، كما تناول وجبة الغداء معهم، والتي تضمنت أكلات نوبية أساسية مثل العسل والفطير، والتي حرص أهل القرية على تقديمها لسيادته.



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