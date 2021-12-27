عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ختام بطولة الألعاب الجماعية لطلاب المدارس بالداخلة في الوادي الجديد

نهائي دوري الالعاب
نهائي دوري الالعاب

أعلن الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أنه جرى اليوم الاثنين، إقامة نهائى دورى الألعاب الجماعية بإدارة الداخلة التعليمية، في إطار تنفيذ خطة دوري الإدارة للألعاب الجماعية بكرة القدم للعام الدراسى الحالى 2021_ 2022 م بالتعاون مع توجيه التربية الرياضية للمراحل التعليمية المختلفة، ( الابتدائى والاعدادى والثانوى ).

وأوضح مدير التعليم ان البطولة أسفرت عن تتويج مدرسة عين القضا في المرحلة الابتدائية بكأس البطولة ، وفاز بالمركز الثانى مدرسة السلام بموط. وفي المرحلة الإعدادية فازت مدرسة عزبة القصر بكأس البطولة وجاء المركز الثانى لمدرسة الفتح بموط وفي المرحلة الثانوية جرى تتويج مدرسة الجديدة بكأس البطولة والمعصرة الثانوية بالمركز الثانى.

اقرا ايضا:

الوادي الجديد تختتم حملة شلل الأطفال بتطعيم 94.7% من الأطفال المستهدفة

وشهد نهائى البطولة مدير إدارة الداخلة التعليمية وتوجيه التربية الرياضية ومجموعة من قيادات التعليم بالداخلة وتم تسليم كأس البطولة للمدارس الفائزة بالمركز الأول على مستوى الإدارة وتكريم اللاعبين من الفرق الفائزة بالمركزين الأول والثانى .

الوادى الجديد التربية والتعليم طلاب المدارس وكيل وزارة التربية والتعليم المدارس كرة القدم مدرسة مدارس الفتح وزارة التربية والتعليم

موضوعات متعلقة

شمس التنمية تشرق على الوادي الجديد.. "مركز حسن حلمي " صرح علاجى يخدم ذوى الهمم بالمجان

ترشيحاتنا

أهم الشرايين التجارية في العالم..مؤسسات دولية تشيد بالطفرة التنموية لقناة السويس

لدعم الجيش الأمريكي.. بايدن يوقع ميزانية دفاعية بقيمة 770 مليار دولار

عطاء لا ينضب في عهد السيسي.. طفرة في إيرادات وحمولات قناة السويس| شاهد

سوق المستعمل.. سعر هيونداي ix35 موديل 2016 في مصر

1500 مليار جنيه.. طفرة عمرانية بقطاع الإسكان خلال عهد الرئيس السيسى

الرئيس السيسي يتفقد السوق السياحي ويستمع لأصحاب الحرف بغرب سهيل |فيديو وصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد : انتهاء الأجواء الشتوية المستقرة بدءًا من الجمعة

بطل الملاكمة .. وفاة أندرتيكر بعد إصابته بفيروس كورونا

شوبير يكشف مفاجأة عن المستبعدين من قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا

زوجة أحمد السقا تصدم الجمهور: انفصلنا مرتين بسبب الخلافات

جوائز جلوب سوكر.. جمهور تيك توك يختار ليفاندوفسكي الأفضل بالعالم وصلاح ثانيًا

كم زوج للمرأة في الجنة ؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

مصر تصدر الكهرباء للعالم وتحقق المستحيل في 7 سنوات

بعد رفضه للقاحات .. وفاة اندرتيكر بعد إصابته بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يدعو الطفلين جنى وساجد لحضور منتدى شباب العالم | صور

بقيمة 225 مليار جنيه.. مشروعات عملاقة للتنمية المحلية خلال 7 سنوات

مصر تصدر الكهرباء للعالم وتحقق المستحيل في 7 سنوات

أمطار وثلوج وعدم استقرار.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس ليلة رأس السنة؟

فيديو

إنجازات كبيرة.. "الكهرباء" في نجاحات خلال 7 سنوات من عهد السيسي

صدمة حماقي وكارمن.. أبرز مواقف الفنانين مع جمهورهم في 2021.. فيديو

زواج أونلاين.. "تقليعة جديدة" لعروسين من الأردن بسبب كورونا "فيديو جراف"

الخير في عهد السيسي.. 22 مليار جنيه لتطوير ميناء العين السخنة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ