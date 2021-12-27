ختام بطولة الألعاب الجماعية لطلاب المدارس بالداخلة في الوادي الجديد

أعلن الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أنه جرى اليوم الاثنين، إقامة نهائى دورى الألعاب الجماعية بإدارة الداخلة التعليمية، في إطار تنفيذ خطة دوري الإدارة للألعاب الجماعية بكرة القدم للعام الدراسى الحالى 2021_ 2022 م بالتعاون مع توجيه التربية الرياضية للمراحل التعليمية المختلفة، ( الابتدائى والاعدادى والثانوى ).

وأوضح مدير التعليم ان البطولة أسفرت عن تتويج مدرسة عين القضا في المرحلة الابتدائية بكأس البطولة ، وفاز بالمركز الثانى مدرسة السلام بموط. وفي المرحلة الإعدادية فازت مدرسة عزبة القصر بكأس البطولة وجاء المركز الثانى لمدرسة الفتح بموط وفي المرحلة الثانوية جرى تتويج مدرسة الجديدة بكأس البطولة والمعصرة الثانوية بالمركز الثانى.

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وشهد نهائى البطولة مدير إدارة الداخلة التعليمية وتوجيه التربية الرياضية ومجموعة من قيادات التعليم بالداخلة وتم تسليم كأس البطولة للمدارس الفائزة بالمركز الأول على مستوى الإدارة وتكريم اللاعبين من الفرق الفائزة بالمركزين الأول والثانى .