الاتحاد التونسي يعلن إصابة وجدي كشريدة بـ فيروس كورونا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن إصابة وجدي كشريدة لاعب منتخب تونس بفيروس كورونا، وخضوعه للحجر الصحي.

وينتظم منتخب تونس في معسكر إعدادي استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة بالكاميرون.

وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا بداية من الفترة 9 يناير وستنتهي في 6 فبراير 2022.

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ونشرت صفحة الاتحاد التونسي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "غاب وجدي كشريدة عن هذه الحصة، حيث يخضع للحجر الصحي بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا".

وكان علي معلول لاعب الأهلي قد انتظم في معسكر المنتخب التونسي اليوم بعد انتهاء مهمته مع الأحمر، ومشاركته في مباراة الأمس أمام فيوتشر بالدوري المصري.

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