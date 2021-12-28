إصلاح سياسات المالية العامة.. ماذا أضاف الرئيس في 7 سنوات

خلال السنوات التي سبقت عام 2014، عاني الاقتصاد القومي وخصوصا قطاع المالية العامة من تردي اقتصادي ونزيف حاد في عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة جاوزت 13%، وارتفاع في معدلات الدين العام لتشكل 109% من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي 2013.

ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وبدء اجراءات الاصلاح المؤسسي علي مختلف المنظومة الاقتصادية وخصوصا علي مختلف القطاعات والهيئات المؤسسية التابعة لوزارة المالية، حيث تضمنت عددا من الاجراءات لضبط ايرادات الموازنة العامة وتطوير منظومة الضرائب والجمارك خلال ميكنة كافة الاجراءات الضريبية والجمركية بدون أي اعباء علي الممولين من الأفراد والشركات.

المحور الأول والذي يتضمن ميكنة الخدمات الرقمية



الفاتورة الإلكترونية

وتمثلت أولي تلك الاجراءات، اصدار الفاتورة الإلكترونية، باعتبارها باعتبارها نظاما مركزيا لتلقي ومراجعة واعنماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للمعاملات التجارية بين الشركات .



وتعمل منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد علي المعاملات الورقية .



وتستهدف تلك المنظومة حصر المجتمع الضريبي، حيث بدأ العمل بها تجريبيا في نوفمبر من العام الماضي ، ومن المخطط تطبيقها بصورة مكتملة في منتصف العام المقبل.

الضرائب

الإيصال الالكتروني

بدأت وزارة المالية التطبيق التجريبي في سبتمبر الماضي ، مع استهداف تطبيقه فعليا في أماكن البيع للمستهلكين أول إبريل القادم، حيث تسعي منظومة الايصال الالكتروني الجديد لتنظيم عمليات البيع بين المستهلكين النهائين و التجار مع الاستمرار في استكمال منظومة الفاتورة الالكترونية.

دعم محدودي الدخل

المحور الثاني :الاصلاحات التشريعية

بهدف جذب الاستثمار الاجنبي والمحلي علي حد سواء و تعزيز الثقة مع المستثمرين ورجال الأعمال حيث تضمنت:



الاجراءات الضريبية الموحدة

اطلاق منظومة الاجراءات الضريبية الموحدة والمميكنة من خلال اصدار قانون الاجراءات الضريبية الموحد برقم 206 لسنة 2020 .



و يوفر القانون غطاءا تشريعيا للتعاملات الإلكترونية و يمنحها قوة قانونية، بالاضافة لالطلاق المرحلة الأولي من نظومة الاجراءات الضريبية الموحدة في يناير الماضي و اطلاق المرحلة الثانية من تلك المنظومة خلال ديسمبر الجاري.

التحليل الذكي لبيانات ممولي الضرائب

واستطاعت وزارة المالية اطلاق مشروع متابعة الحالات الضريبية بنظام التحليل الذكي لبيانات الضريبية،حيث يستهدف ذلك المشروع تحليل بيانات المنظومة الضريبية واقرارات الممولين بما في ذلك الفاتورة الالكترونية و اقرار الضرائب علي القيمة المضافة والدخل والتعاملات الجمركية.



ويسهم ذلك المشروع في حوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وكشف اي حالات للتهرب الضريبي ودمج منظومة الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتحقيق العدالة الضريبية وتحصيل حقوق الخزانة العامة مع العمل علي زيادة الالتزام الطوعي بسداد الضرائب المستحقة



وساعدت تلك الاجراءات في تحسين منظومة الضرائب من خلال اضفاء الغطاء التشريعي للسياسات الضريبية والتي تضمنت القانون رقم 14 لسنة 2018 والخاصة بتجديد العمل بالقانون 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية التي تنشأ أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق والتظلمات.

التجاوز عن مقابل غرامات التأخير

بالاضافة لاصدار لقانون رقم 174 لسنة 2018 الخاص بالتجاوز عن مقابل غرامات التأخير الاضافية والغرامات و بتعديل احكام قانون انهاء المنازعات الضريبية للتيسير علي الممولين وتسريع وتيرة التحصيل الضريبي للخزانة العامة.

تعديلات قانون الضرائب العقارية

كما تم خلال عام 2020 اصدار قانون مد مدة ايقاف العمل بقانون ضريبة الاطيان الزراعية للتيسير علي المزارعين و قانون تعديل احكام الضريبة العقارية و اعفاء العقارات المستخدمة فعليا في انشظة تجارية وخدمية من الضرائب المستحقة بالاضافة لتعديل قانون الاجراءات الضريبية الموحد لدمج وتبسيط ومينكنة اجراءات ربط وتحصيل الضريبة.

الضرائب

المحور الثالث : البحث عن وسائل تمويلية جديدة

تضمن ذلك المحور البحث عن وسائل تمويلية ومبتكرة بدون الضغط علي الخزانة العامة أو ارهاق المجتمع بأعباء ضريبية جديدة مع العمل علي جذب الاستثمار الأجنبي غير المباشر للبلاد من خلال اطلاق سندات دولية وخضراء منها،

اصدار السندات الدولية

بغرض تغطية الاحتياجات التمويلية ليتم طرح أول سند دولاري علي مستوي الشرق الأوسط وشمال افريقيا في عام 2019 بفترة استحقاق 40 عاما بقيمة ملياري دولار علي 3 شرائح، اصدار عطاءا دولاريا بـ 7 مليارات دولار منوعة بين اصدارات دولارية و باليورو و أحد العملات الأسيوية خلال العام المالي 2021/2020 الماضي.



السندات الخضراء

حيث كان اول طرحا للسندات الخضراء علي مستوي الشرق الأوسط وشمال افريقيا بقيمة 750 مليون دولار للمرة الأولي بالسوق العالمي لأجل 5 سنوات ، لتصل جملة الطلبات علي الطرح بأكثر من 3.7 مليار دولار كقيمة طلبات الشراء علي الطرح وهو ما ساعد في تقليص سعر العائد مسجلا 5.25% بفارق 0.5%.

الفرص الاستثمارية

المحور الرابع : العمل علي دعم الفئات المشمولة بالرعاية



باعتباره أحد مقومات التنمية المجتمعية ضمن التكليفات الرئاسية لاطلاق مبادرات داعمة لمحدودي الدخل من بينها،

اطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي " ما يغلاش عليك" بقيمة تبلغ 13 مليار جنيه تم ضخها لدعم المواطنين بمقدار 200 جنيه للفرد بالبطاقات التموينية بحد أقصي 1000 جنيه للبطاقة التموينية.

احلال المركبات المتقادمة

تم اطلاق مبادرة احلال المركبات وتحويل السيارات للعمل بالغاز، ليتم تحويل أكثر من 74 ألف سيارة تعمل بالوقود التقليدي، للعمل بالغاز الطبيعي و الوقود المزدوج تم تسجيلها بالموقع الرسمي للمبادرة،منها 43.3 ألف طلب صحيح ومستوفي الشروط.



وسلمت المبادرة أول دفعة من السيارات الجديدة للمستفيدين من المبادرة في ابريل الماضي ليصل عدد السيارات الجديدة التي تم تسليمها حتي نهاية يونيو الماضي لـ 2340 سيارة .

ما يغلاش عليك

تضمنت تلك المبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع ل المنتج المحلي تحت عنوان " ما يغلاش عليك"، من خلال ضخ 13 مليار جنيه لدعم المواطنين بقيمة 200 جنيها دعما لأصحاب البطاقات التموينية و 1000 جنيه بحد أقصي للبطاقة الواحدة.

المحور الخامس: استراتيجية الوقاية من الفساد ومكافحته



حيث تبنت وزارة المالية تنفيذ استراتيجية وطنية للوقاية من الفساد ومكافحتحهه في الفترة من 2019 حتي 2022، إذ تضمنت تلك الاستراتيجية عددا من الخطوات من بينها، تشكيل لجنة عليا بالوزارة للتطوير المؤسسي خلال العام 2018

وانشاء قاعدة بيانات بالأصول المملوكة والموارد البشرية بكلا من مصلحتي الجمارك و الضرائب العقارية و بيان هياكل الأجور و الوحدات الإدارية و المطورة والمعتدة بموازنة الجهاز الإداري و استكمال منظومة المشتريات الحكومية