سامر عبد الرحمن: قدمنا مباراة كبيرة أمام البنك الأهلي.. وجاهزون لمواجهة الزمالك

أكد سامر عبد الرحمن، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006، أن الفريق قدم مباراة كبيرة اليوم أمام البنك الأهلي، واستحق الفوز بسبعة أهداف دون رد، مشيرًا إلى أن المباراة تعد أفضل استعداد قبل مواجهة الزمالك، في الجولة المقبلة.

وأكد عبد الرحمن أن فريقه ظهر بشكل مميز للغاية أمام البنك الأهلي، واستغل الفرص التي لاحت أمامه للتسجيل، مشددًا على أنه طالب اللاعبين بعدم التفكير في مباراة الزمالك، وأن يكون كامل تركيزهم على مواجهة البنك الأهلي فقط، لكي يحققوا نتيجة إيجابية.

وأشار إلى أن مواجهة اليوم كانت بمثابة استعداد نفسي وبدني جيد للغاية قبل مواجهة الزمالك، التي ستكون صعبة على الفريقين، مؤكدًا أن الأهلي مستعد للمباراة بشكل جيد للغاية، وأنه يسعى لتقديم أداء مميز خلال اللقاء.

