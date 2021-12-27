خوفا من اجتياح فيروس كورونا.. بايدن يأمر بحشد 1000 طبيب وممرض عسكري

قال الرئيس جو بايدن، اليوم الإثنين، إن البيت الأبيض يحشد الأطباء العسكريين من أجل التخفيف من المخاطر التي تواجه بعض المستشفيات فيما يتعلق باحتمال اجتياح عدوى فيروس كورونا البلاد.

وقال بايدن: مع ارتفاع الحالات، لا يزال لدينا عشرات الملايين من الأشخاص غير الملقحين، ونشهد ارتفاعًا في حالات الاستشفاء، وهذا يعني أن مستشفياتنا في بعض الأماكن سوف تتعرض للاستنزاف، من حيث المعدات والموظفين”.

وأضاف: لهذا السبب قمنا بتخزين الملايين من العباءات والقفازات والأقنعة وأجهزة التنفس الصناعي. ونحشد 1000 طبيب وممرض ومسعف عسكري إضافي لمساعدة طاقم المستشفيات، فضلا عن نشر عربات الاسعاف لنقل لمرضي”.

وزعم الرئيس الأمريكي أن البلاد لم تشهد ارتفاعًا حادًا في عدد حالات دخول المستشفيات كما حدث خلال الموجات السابقة بسبب زيادة أعداد الأفراد الذين تم تلقيحهم.

وأضاف بايدن أن البيت الأبيض يريد التأكد من استعداد الشعب الأمريكي ومعرفة ما يلزم للتعامل مع الوباء.