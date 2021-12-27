محمد صبحي ساخرا من نمبر وان: "يبقي أنا رقم 1000"

سخر الفنان محمد صبحي، من الألقاب الموجودة على الساحة الفنية، مثل لقب “نمبر وان” وغيرها من المسميات في الوسط الفني، وقال ساخرا: "أنا مش نمبر وان لا أنا رقم 1000".



وأضاف صبحي، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة" الذي يعرض على شاشة "ETC" مساء اليوم الأثنين، أن موضوع الألقاب لا يزعجني ولا يحدث عندي أي غضاضة، حتى لو فنان قال جزمتى برقبتك أو أنا فوق الكل".



وتابع الفنان القدير محمد صبحي، أنه ضد أي ألقاب لأن التميز بين الفنانيين يأتي من مدى نجاح العمل وليس المسميات لأنها أصبحت كثيرة وأى فنان يستطيع عمل تركيبة للقب.



وقال صبحي: "في الماضي عندما كانوا يقومون بتسمية أي فنان من عظماء وعمالقة السينما، كانت نادرة وعزيزة، ولا تذهب لأي فنان، عكس ما يحدث في الوقت الحالي".