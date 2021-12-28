أخبار التكنولوجيا.. واتسآب يطور ميزة شبيهة بجوجل مابس.. تحذير لمستخدمي Gmail وOutlook

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:
Tecno Pova 5G .. بمواصفات جبارة تكنو تطلق رسميا أول هاتف بتقنية 5G
أعلنت شركة تكنو رسميا عن هاتف Tecno Pova 5G ، والذى يعد أول هاتف لها بتقنية الجيل الخامس للاتصالات، حيث يقدم الهاتف عدد من الإمكانات المتميزة منها بطارية بسعة جبارة مع تصميم أنيق وسعر مناسب.
هذه الرسالة تخترقك.. تحذير عاجل لكل مستخدمي تطبيقات Gmail و Outlook
حذر عدد من خبراء الأمن الإلكتروني جميع مستخدمي تطبيقات Gmail و Outlook لرسائل البريد ، استهدافهم من قبل إيميلات عشوائية أو رسائل بريدية تحمل روابط تحتوى على عروض شرائية على أحد المواقع الشهيرة .
تسريبات تكشف سعر هاتف OnePlus 10 Pro العملاق من وان بلس
كشفت أحدث التسريبات سعر هاتف OnePlus 10 Pro القادم من شركة وان بلس الصينية، وكذلك الموعد المحتمل لإطلاقه بعدما أكد الرئيس التنفيذى للشركة إصداره في شهر يناير المقبل، حيث من المقرر أن ينافس الهاتف على أفضل هاتف أندرويد في الربع الأول من 2022 .
واتسآب يطور ميزة شبيهة بجوجل مابس لتحديد المطاعم والمحال القريبة
كشفت تقارير أن تطبيق الدردشة WhatsApp واتسآب، يعتزم إطلاق ميزة مذهلة لمستخدميه تشبه الميزة الموجودة في تطبيق جوجل للخرائط Google Maps ، حيث ستساعد المستخدمين في معرفة أماكن الخدمات القريبة منهم.
آبل تستعين بمدير علاقات «ميتا» لإطلاق نظاراتها للواقع المعزز والافتراضى قريبا
أفادت تقارير بأن شركة آبل قد عينت مدير العلاقات العامة لأجهزة الواقع المعزز في شركة ميتا، فيسبوك سابقا، وذلك للعمل على مشروع نظارات الواقع الافتراضي والمعزز الخاص بآبل، الأمر الذى يؤكد اعتزام آبل إطلاق النظارات في 2022 .