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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على أهمية اللهجة الصعيدية بالنسبة لمواطني الصعيد.. فيديو

اللهجة الصعيدية
اللهجة الصعيدية

عرض برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دى ام سى " تقرير عن تراث وعادات اهل الجنوب وقراءة شخصية الصعيد .

واضاف التقرير  ان اللغة بين شمال وجنوب الصعيد تختلف من منطقة إلى أخرى ، مؤكدا أن اللهجة يتم تحويرها طبقا الأجواء والبيئة والمعطيات الجغرافية .

واوضح التقرير ان حروق اللغة في جنوب الصعيد تكون قاسية ، ان اللغة في الصعيد تشكل هوية للمواطن الصعيدي وتعتبر اللغة لدي الصعيد رمز من رموز لهجتهم .

ومن جانبه أوضح ياسين الضو، الكاتب ، إن لعبة التحطيب إبداع مصري قديم تحول من لعبة قتالية لفن عالمي،مؤكدا أنها منذ عصر الفراعنة ويوجد لها نقوش على بعض المقابر الأثرية بالأقصر .

جنوب الصعيد الصعيد الله البيئة الجنوب قراءة اللهجة الصعيدية والبيئة

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