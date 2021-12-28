تعرف على أهمية اللهجة الصعيدية بالنسبة لمواطني الصعيد.. فيديو

عرض برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دى ام سى " تقرير عن تراث وعادات اهل الجنوب وقراءة شخصية الصعيد .

واضاف التقرير ان اللغة بين شمال وجنوب الصعيد تختلف من منطقة إلى أخرى ، مؤكدا أن اللهجة يتم تحويرها طبقا الأجواء والبيئة والمعطيات الجغرافية .

واوضح التقرير ان حروق اللغة في جنوب الصعيد تكون قاسية ، ان اللغة في الصعيد تشكل هوية للمواطن الصعيدي وتعتبر اللغة لدي الصعيد رمز من رموز لهجتهم .

ومن جانبه أوضح ياسين الضو، الكاتب ، إن لعبة التحطيب إبداع مصري قديم تحول من لعبة قتالية لفن عالمي،مؤكدا أنها منذ عصر الفراعنة ويوجد لها نقوش على بعض المقابر الأثرية بالأقصر .