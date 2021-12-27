محمد شاكر: هكذا استطعنا القضاء على أزمة الكهرباء في مدة قصيرة.. فيديو

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كيفية القضاء على أزمة الكهرباء في مدة قصيرة.

وقال "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "تم وضع خطة عملية محكمة، واشتغلنا على مجموعة من الحلول العاجلة واستطعنا إدخال "أدخلنا 3600 ألف ميجا وات في 8 أشهر".



وأضاف: "كان لدينا بعض المحطات تحت الإنشاء، وتمكنا من الانتهاء منها في أسرع وقت.. سرعة وحسن الأداء أدى إلى النتيجة الحالية".

وتابع: "وضعنا بعض الحلول لإنتاج الطاقة بخطة عاجلة وبعض المشروعات التي كانت موجودة ولكن كان هناك تباطؤ في تنفيذها ورفعنا كفاءة مشروعات أخرى".