عون يؤكد رغبته في أفضل العلاقات مع الخليج.. ويلمح لخلاف مع حزب الله

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، إلى حوار وطني حول مسائل من بينها استراتيجية دفاعية قال إنها مسؤولية الدولة وحدها عن تنفيذها، ملمحاً إلى خلاف مع حلفائه في حزب الله المدجج بالسلاح.

وفي كلمة متلفزة، قال عون أيضا إنه يريد أفضل العلاقات مع دول الخليج العربية، متسائلا عن سبب توتر العلاقات بعد تصريحات وزير الإعلام المقال المتحالف مع حزب الله جورج قرداحي، وأثارت أزمة دبلوماسية في أكتوبر.

شكل التحالف بين عون، وهو مسيحي ماروني، وحزب الله الشيعي المدعوم من إيران السياسة اللبنانية منذ 16 عاما.

لكن التوترات ظهرت على السطح مؤخرًا ، مما يشير إلى إمكانية إعادة الاصطفافات قبل الانتخابات البرلمانية في مايو التي يأمل خصوم حزب الله في قلب الأغلبية التي فاز بها الحزب وحلفاؤه في 2018. بحسب "رويترز".

سينتخب البرلمان الجديد رئيسًا جديدًا للدولة العام المقبل.

وتقول رويترز إن حزب الله ساعد في دفع عون إلى الرئاسة في عام 2016 ، بينما قدم الرئيس والتيار الوطني الحر التابع له دعمًا سياسيًا حيويًا لامتلاك حزب الله لترسانة أقوى من ترسانة الجيش اللبناني.